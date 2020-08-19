Süperyat kumaşı var: Cranchi Settantotto

İtalyan Cranchi Yachts’ın yeni amiral gemisi Cranchi Settantotto (78), geçen Ocak ayında boot Düsseldorf’ta ilk defa sergilenmiş, gösterişli detayları ve cömert alanları ile dikkat çekmişti. “Çağdaş ve klasik” olarak nitelendirilen 25 metre boyundaki yatın tasarım felsefesi, kişiliğini sofistike ve özgün kılıyor.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar CRANCHI YACHTS ARŞİVİ

Dengeli formu ve akışkan hatlarıyla daha ilk bakışta seyre davet eden bir havası var Cranchi Settantotto’nun. Christian Grande DesignWorks 25 metre boyundaki yatın tasarımını üstlenirken, tersane ile yakın işbirliği halinde çalışmış. Sonuca baktığımızda fazla, zorlama veya agresif bir dokunuş olmadığını, her bir ayrıntının incelikle planlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir amiral gemisinden beklenen ışıltıya ve güce sahip olan, ebatları elverişli olmasa da bir süperyat karakteri taşıyan Cranchi Settantotto, köklü firmanın teknolojiye verdiği önemin de altını çizen bir proje.

Yatın gövde tasarımındaki matematik, özellikle gün ışığının yansımalarıyla ortaya çıkan renk oyunları için kurgulanmış. Bu oyunlar sadece seyirlik değil; iç mekânların ferahlığı, güvertelerin şıklığı ve fonksiyonelliği vurgulanıyor. Cranchi Settantotto’ya dair anlatacak çok şey var. Daha fikir aşamasından yapımına uzanan yolculuğunda “çağdaş ve klasik” bir yat doğarken, fütüristik eğilimler de kendini gösteriyor.

PAROLA: GELECEK

26-78 feet arası lüks motoryatlar üreten Cranchi Yachts 150. yılını tamamlamış bir firma. 2020’de cesur bir kararla yepyeni bir segmente geçiş yaparak 70 feet üzerinde flybridge’li Settantotto’yu üretti. Kararın ani olmadığı ortada. Zira firma 2009’da üretim alanı kapasitesini 140 bin metrekareye çıkarmıştı ki, bu ebatta yatlar için ideal bir büyüklük. Tersanenin Pazarlama Müdürü Paolo Cranchi bu köklü tarihten yola çıkarak şöyle bir açıklamada bulundu: “150. yaşını kutlayan firmamızın parolası, gelecek. Devamı Ağustos 2020 sayımızda…