Denizlerin yeni SUV’u SAMBA 11

Günübirlik gezilere, hafta sonu ve kısa süreli konaklamalara, balık tutma ve su sporlarına uygun bir tasarımla hayata geçirilen Samba11 tender olarak kullanılabileceği gibi kendisi de başlı başına eğlenceli ve modern bir sürat teknesi. Vakum teknolojisi ile kompozitten üretilen, bakımı kolay ve kullanımı pratik bu “maceracı”, Avrupalı muadillerine rakip olmayı hedefliyor.

Yazı EYÜP ÖZEL, Fotoğraflar KEREM SANLIMAN (MAG MARIN ARŞİVİ)

Geçen sene ekim ayında Tuzla Boat Show’da sergilendiğinde inceleyip beğendiğiniz Samba11 ile nihayet geçen ay denize açıldık. Samba Powerboats markasını yaratan Mag Marin Composite Yachts’ın kurucusu ve genel müdürü Serhad Çiftçi ve dergimizin “Dalgalı Sohbetler” yazarı Emir Kunt ile birlikte İstanbul Boğaz’ı ve Adalar’da seyre çıktık. Hem tekneyi test ettik, hem de Samba modellerine gelen yenilikleri öğrendik. Mag Marin, 2008’de başladığı; 7,70, 8 ve 20 metre olarak üç farklı modelde inşa ettiği ve üç kıtada birçok yarış kazanan kompozit yelkenli yarış tekneleri üretimine geçen sene Samba sürat teknelerini eklemişti. Son dönemde büyük talep gören günlük, hızlı, kolay kontrol edilebilen sürat teknesi pazarına 11,20 metrelik Samba11 ile adım atan Mag Marin, üretimini Tuzla’daki tesislerinde vakum-kompozit, epoksi-eglass tekniğiyle yapıyor. Tersane, yarış teknelerinden edindiği deneyimi Samba’ya da taşımış ve ortaya hafif ama performansı yüksek, sağlam bir gövde çıkarmış. Yüksek adetli seri üretim yapan rakiplerinden farklı olarak vakum teknolojisi ve kompozit üretimi tercih etmesi pahalı hammadde, sarf malzemesi ve daha uzun süren bir inşa süreci anlamına geliyor. Ancak tersanenin amacı da zaten yüksek adetlerde üretim yerine, farklı kişiselleştirme seçenekleri ve opsiyonlarla; sağlam, güvenilir ve fiyat kalite dengesinde yabancı markalarla rekabet edebilecek tekneler ortaya çıkarmak. İlk tekne olan Samba11 ile de bu kanıtlanmış. Devamı Temmuz 2022 sayımızda.