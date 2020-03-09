FATİH PORTAKAL – Denizci “Anchorman”

Sevilen ana haber sunucusu Fatih Portakal’la Kalamış’ta, “Anchorman” adını verdiği teknesinde buluştuk. Deneyimli gazetecinin yelkenlisinde stresten ve yorgunluktan nasıl uzaklaştığını dinledik, denizde olmaktan duyduğu mutluluğa tanıklık ettik.

Fatih Portakal’ın FOX TV’de sunduğu Ana Haber yayınlarını izlemeyen yoktur herhalde. Sert çıkışları kimilerinin hoşuna gider, kimilerini kızdırır. Ama bu konuyu biraz erteleyelim. Elbette medyanın gidişatını değerlendirmesini, Mehmet Ali Birand’la çalışmanın nasıl olduğunu anlatmasını istedik kendisinden fakat hemen değil. Ne de olsa, Fatih Portakal’ın artık bizim radarımıza giren bir dinlenme yeri var. Usta gazeteci çiçeği burnunda bir yelkenci şimdilerde. Kendisiyle tekne alma sürecini ve denizci yönünü uzun uzun konuştuk. Yine lafı evirip çevirmeden, bize doğru bildiklerini söylemekten çekinmedi. Halatları atıp iskeleden ayrıldığımız anda daha huzurlu, mutlu, bambaşka birine dönüştüğünü gördüğümüz Fatih Portakal’ın fotoğraflarını da bir diğer usta isim Sebati Karakurt çekti.

“YELKENİN SESSİZLİĞİ TAM BANA GÖRE”

Nereden çıktı yelken merakı?

Öyle faal bir yaşamım yok; çevrem, gittiğim yerler bellidir. Hayatım esas İzmir’de geçiyor. Oradaki arkadaşlarımın ya kayık tipi ya daha büyük tekneleri var. Yelkene de liseden arkadaşım Muzaffer Ofoğlu sayesinde merak sardım. 28 senedir yelken yapar Muzaffer. Ben de onun teknesine gide gele bu işin keyfini anladım. Aslında ben balık bile tutamam, denize girdikten beş dakika sonra çıkmak isterim. Ama tekneyle suyun üzerinde olmak ve yelkenin sessizliği tam bana göre.

Tekne alma süreciniz nasıl gelişti?

Eşimle beraber iki yaz yelkenli kiraladık, tabii kaptanlı. O zamanlar hiç düşünmemiştik. Birisi kullanıyordu, biz denize girip çıkıyorduk, yalnız tatilden ibaretti. Hatta tekneyi bağladığımız yerlerde, sallantıdan dolayı pansiyonlarda kalıyorduk. Son bir senede gelişti tüm fikirler. Biraz da yoğunluğun yarattığı stresi atabilmek için seçtim bu yolu. Devamı Mart 2020 sayımızda…