Sivil deniz okullarının üniforma sorunu

Neredeyse son 25 yıldır okul dışında üniforma giymelerinin yasak olması nedeni ile kamuoyu Bahriyeli öğrencilerin bu konudaki titizliğini gözlemleme fırsatı bulamıyor. Aksine, kamuoyu sivil denizcilik okullarının öğrencilerinin üniformalarına tanıklık ediyor. Sanki görünmez bir el ülkede üniformaya saygısızlığı teşvik ediyor.

Dergimizin Haziran 2017 sayısında “Üniforma ve Denizci” başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu yazıda üniformanın deniz ve gemi ortamında disiplini, birliği, dayanışmayı, kendi sınıfı içinde (Donanma’da subay, astsubay, uzman, erat; Ticaret Bahriyesi’nde zabit, mürettebat) liyakat ve kıdeme dayalı astlık, üstlük yani komuta zincirini, ama hepsinden önemlisi geçmişten günümüze kurumsal mirası ve aidiyeti temsil ettiğini belirtmiştim. Yazıda Donanma’nın üniforma disiplini konusunda son derece dikkatli ve duyarlı olduğunu, bu konuda asla hata yapmadıklarını vurgulamıştım. Ancak belirtmem gerekir ki, Türkiye’de terör bahanesi ile Bahriyeli (askeri) öğrencilerin neredeyse son 25 yıldır okul dışında üniforma giymelerinin yasak olması nedeni ile kamuoyu Bahriyeli öğrencilerin bu konudaki titizliğini gözlemleme fırsatı bulamıyor. Aksine, kamuoyu sivil denizcilik okullarının öğrencilerinin üniformalarına tanıklık ediyor. Sanki görünmez bir el ülkede üniformaya saygısızlığı teşvik ediyor.

ÜNİFORMA DİSİPLİNİ YOK Askeri öğrencilerin üniforma ile okul dışına çıkmaları yasaklanırken sivil denizcilik okullarının öğrencilerinin üniforma ile okula gidip gelmelerine izin veriliyor. İşte felaket de bu noktada başlıyor. Sivil denizcilik okullarında ve özellikle meslek lisesi statüsünde olanlarda üniforma disiplini yok. Zaman zaman bulunduğum Beşiktaş ve Tuzla gibi semtlerde Denizcilik Meslek Lisesi ya da iki yıllık meslek yüksek okulları ile Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin denizci üniformasını nasıl dejenere ettiklerini üzülerek görüyorum. Üniformanın ayrılmaz parçası olan şapkasız dolaşanlar, kışın beyaz, yazın siyah giyenler ya da alt kısmı siyah, üstü beyaz giyenler, yakası bağrı açıklar, üniforma pantolonuna sivil renkli ayakkabı giyenler, üniformaya rengârenk sırt çantası takanlar, leke içinde beyaz üniforma ile gezenler ya da kravatsız gömleksiz üniforma giyenler… Lütfen yapmayın! Türk üniformasını daha fazla aşağılamayın. Emin olun Türk yiyecek içecek sektöründeki aşçılar ve garsonlar bile üniformalarına sizden daha çok özen ve hassasiyet gösteriyorlar. Eleştirilerim öğrenciler kadar onlara üniformaya saygı duygusunu vermeyen ya da veremeyen lider ve örnek olması gereken okul yöneticileri için de geçerli. Lütfen bu okullarda eğer üniformaya saygıyı öğretemeyecek ve koruyamayacaksanız üniforma uygulamasını iptal edin. Türk denizcisini ve denizciliğini küçük düşürtmeyin. Aynı çağrıyı Milli Eğitim Bakanlığı’na da yapıyorum. Lütfen bu okullarda üniforma uygulamalarını kaldırın. Sadece denizciliğimizin değil, Türk devletinin onurunun zedelenmesine izin vermeyin ve bu rezalete dur deyin. ☸