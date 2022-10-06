Dergimiz Yacht Türkiye 200. sayısı ile karşınızda. Bir özel ilgi alanı dergisinin kesintisiz 200 ay raflarda olması yayıncılık açısından şüphesiz önemli bir başarı. Bu yayının denizcilik ve yatçılık kültürü üzerine olması ise üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin “denizcileşme” ülküsüne katkısı adına çok ama çok değerli. Unutmayalım ki “denizci ülke” hedefine ulaşmak; amatör denizciliğin yayılmasıyla, bu alandaki kurumların yıllanması, tecrübelenmesi ve onlarca yıl ayakta kalmasıyla başarılacak.

Denizcilikte ileri ülkelere baktığımızda ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Örneğin; dünyadaki ilk yat dergisi (Yachting World) bundan 128 yıl önce, 1894’te çıktı ve bu İngiliz dergi halen aynı isimle yayın hayatına devam ediyor. Bizde ise ilk örneğini 60’lı yıllarda görüyoruz. 80’li ve 90’lı yıllarda da girişimler oluyor hatta içlerinden birisi (Yelken Dünyası) 30 yıl ayakta kalmayı başarıyor. 2000’li yılların başına geldiğimizde yurt dışındaki örnekleriyle yarışan modern dergileri görmeye başlıyoruz. Ne mutlu ki biz de Mart 2006’da başladığımız bu yolculukta denizcilik ve yatçılık kültürünün yaşatılmasına, yayılmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Umarım dergimizin ömrü de asırlık olur…

200 sayı, 200 ay ve yaklaşık 17 yıl demek. Bu süre zarfında her şey gibi yatçılık da değişti ve özellikle ülkemizde göz alıcı bir biçimde büyüdü. Bundan 200 sayı öncesine göre sularımızdaki tekne sayısı beş altı katına çıkarken marinalar modernleşti, yat ve yelken kulüpleri kuruldu, yarışların ve yarışan ekiplerin sayısı arttı, teknede yaşayanlar, dünya turuna çıkanlar, tatilini teknede geçirenler çoğaldı, özetle amatör denizcilik gözle görülür bir biçimde gelişti. Paralel olarak denizcilik kültürünün de gelişmesi gerekiyor ki denizlerimizi koruyup, adabımuaşeret içerisinde doğaya ve birbirimize saygı göstermeyi öğrenerek gerçek anlamda denizci bir toplum olalım. İşte bu amaç doğrultusunda 200 sayıdır dünyadaki değişimlere ayak uydurarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu serüvende ilk sayısından bugüne dergimize emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizi okumaya değer görüp bugünlere getirdiğiniz için asıl teşekkürü ise siz deniz tutkunu okurlarımıza borçluyuz…

Nice yüz sayılara, pruvamız hep neta, rüzgârımız hep kolayına olsun, keyifli okumalar…