Koronanın öğrettikleri

Aralık ayında Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Dünya Sağlık Örgütü’nce pandemi ilan edildiği sıralarda, 11 Mart’ta Sağlık Bakanımız Türkiye’de ilk vakanın görüldüğünü açıklamıştı. Tam da dergiyi baskıya hazırladığımız günlerdi… Birkaç gün içerisinde hazırlıklarımızı yapıp, yoğun bir şekilde evden çalışarak bu sayıyı tamamladık. Birbirimizi motive edip, yardımcı olarak panik havasını attık üzerimizden. Kısa sürede dergiyi sorunsuz bir şekilde baskıya hazırlayan ekip arkadaşlarıma bu yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum.

Salgın yüzünden eve kapanınca önceliklerimiz de düşüncelerimiz de değişti. Koronanın öğrettiklerinden ilki dayanışma oldu. Çin’den İtalya’ya giden tıbbi yardım malzemelerinin kutularında “aynı denizin dalgalarıyız” sözünün olduğunu yazdı gazetelerimiz. Sağlığın ve bilimin önemini bir kez daha öğrendik. Ve tabii doğanın ikazını da… Karantinadaki bölgelerde enteresan şeyler oldu. Örneğin salgının ilk çıktığı yer olan Wuhan’da hava kirliliği kalmadı. Yaz aylarında kokudan geçilmeyen Venedik kanallarında balıklar ve kuğular görünür oldu… “Dünya biraz nefes aldı” yorumları yapıldı. Umarım biz de ders alırız. Salgının bir an önce kontrol altına alınmasını ve siz bu dergiyi okurken hayatın normal akışına geçmiş olmasını umuyor ve diliyorum… Bu hâletiruhiye içerisinde hazırladığımız Nisan sayımızda koronavirüsten de bahsettik haliyle. Meteoroloji yazarımız Bünyamin Sürmeli küresel ısınma ve iklim değişikliğinin salgınlarla ilişkisine değindi. Tanıl Tuncel teknede ve denizde başımıza gelebilecek hastalıklar ve kazalar ile ilgili rehber niteliğinde bir yazı kaleme aldı. Gündemde bir salgın olduğu için de teknede karantina uygulamasının ne şekilde yapılacağını anlattı. Her iki yazıdan da çok şey öğreneceğinize eminim… Doğanın önemini iyice anladığımız bugünlerde bir çevreci konumuz daha var. Sanayici Osman T. Yazıcı’nın kurduğu Zero Emission Institute bugüne kadar farklı tip ve boylarda ikinci el 16 tekneyi hibritleyerek elektrikle tanıştırdı. Bu filo içerisinden Blue Moon isimli motoryat ile test seyrine çıktık. 40 yaşında bir Benetti olan Blue Moon’un elektrik motorlarıyla performansına şaşıracaksınız. Gelecek temiz enerjide, geleceği kurtarmak elimizde… Koronavirüs ile mücadele günlerinde önlem amaçlı, denizdeki tüm etkinlikler de iptal edildi. Bir süre denize çıkamadık ama umudunuzu yitirmeyin, mutlaka bir daha açılacağız maviliklere…

Sağlıkla kalın…