Hızlı gezgin Merry Fisher 1095

Akıllıca kurgulanmış iç ve dış yaşam mahalleri, üç kamarası, aydınlık kokpiti, yüksek hızlara çıkabilmesini sağlayan ergonomik gövde tasarımı ve dıştan takma motorların sağladığı avantajlarla Fransız Jeanneau’nun Merry Fisher 1095’i hafta sonu aile gezi tekneleri segmentinde hızlı ve eğlenceli bir model olarak öne çıkıyor. Test: Eyüp Özel, Fotoğraflar Pınar Gediközer

Dıştan takma motorlar son yıllarda göz alıcı bir gelişim yaşıyor. Gün geçtikçe daha yüksek torklu ve daha yüksek beygirli makineler piyasaya sürülüyor. Kullanım ve bakım kolaylığıyla birlikte düşük yakıt sarfiyatı vadeden bu makineler sayesinde dıştan takma motor kullanımında da paralel bir artış gözlemleniyor. Ve giderek daha büyük teknelerde dıştan takma makineleri görüyoruz. Fransız Jeanneau’nun Outboard serisinin amiral gemisi olan Merry Fisher 1095 de onlardan birisi. 10 metre üzerindeki tekne dıştan takma motorun tüm avantajlarını sunabilecek şekilde tasarlanmış. Aralık 2017’de Paris’te dünya prömiyeri gerçekleştirildikten sonra 2018 yazında denizlerle buluşan tekne, Türkiye’de ise ilk kez 2-8 Ekim 2018’de İstanbul Tuzla’da düzenlenen Boat Show Eurasia’da sergilendi. Bu ay Boot Düsseldorf’ta sahiplerini bulacak Avrupa’da Yılın Yatı Ödülleri’nde (European Powerboat Award) 25-35 feet kategorisinde de finalist olan10,50 metrelik Merry Fisher 1095 ile Pendik-Adalar arasında test seyrine çıktık. Devamı Ocak 2019 sayısında…