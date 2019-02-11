Boot Düsseldorf’da EN YENİ UZUN YOL YELKENLİLERİ

Yılın ilk ayının birkaç gününü dünyanın en büyük yat fuarlarından Boot Düsseldorf’a ayırdık. Bu yıl ellincisi düzenlenen bu dev organizasyonda beğendiğimiz tekneleri inceleme, aklımızdaki soruları sorma fırsatı bulduk.

Fotoğraflar PROF. DR. TALAT KIRIŞ, CONSTANZE TILLMANN-MESSE DÜSSELDORF

Düsseldorf Havalimanı’ndan çıktığımızda büyük bir kalabalık ellerinde çekçek valizlerle otobüs durağına doğru ilerliyordu. Biz de onlara katıldık. Biraz bekledikten sonra, büyük kırmızı körüklü otobüs uflaya puflaya durağa yanaştı. Almanya-Düsseldorf’tan çok, İstanbul-Zincirlikuyu’dan metrobüse binme tadında, balık istifi doluştuk otobüse. İbrahim Pancar’la Düsseldorf’da bu yıl ellincisi yapılan yat fuarına katılacağız. İbrahim kuzenim Berrak’ın eşi, daha önce Seyyale’de tayfalık yapmışlığı var. Denize olan sevdaları logaritmik olarak artmakta ve gönüllerine bir katamaran yerleşmiş. Bense her zamanki gibi uçuk hayallerim karşısında yılmayacak bir tekne peşindeyim. Seyyale, Ören Marina’da; onun üstüne gül koklanmaz ama amaç Nortwest Passage‘dan (Kuzeybatı Geçidi) geçmek ya da Güney Okyanusu’nu dolaşmaksa o koşullara uyum sağlayacak bir tekne gerekir. İki günümüz var ve dolu dolu gezmeye niyetliyiz, olabildiğince yani.

Fuarın doğu kapısından giriş yapıyoruz. Her şey tam bir Alman düzeni içinde. Bavullar ve üstümüzdeki montları emanete bırakıp dalıyoruz içeriye. 15’inci salonun iskele tarafındaki ilk stantta tek başına, gülümseyen gözleriyle etrafa bakınan güzel bir genç kız oturuyor. Hemen yanına gidip “Siz Laura Dekker misiniz?” diyorum. Mütevazı bir ifadeyle “evet” diyor. Oysa pek de tevazu gösterilecek bir durum yok. 14 yaşında başladığı tek başına dünyayı yelkenle dolaşma macerasını 16 yaşında tamamlayarak dünya yelkencilik tarihine geçmiş birinden söz ediyoruz. Ona selam verip devam ediyoruz. Devamı Şubat sayımızda…