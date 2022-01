SULTANA, Modern ve klasiğin müthiş uyumu

Bodrum ve Ege sularında nadir olarak gördüğümüz modern/klasik tarz yelkenlilerden biri olan, Metur Yacht yapımı ve Hoek Design tasarımı Sultana, ilk kez katıldığı The Bodrum Cup’ta gönülleri fethetti. Bu özel teknenin hikâyesini sahibi Robert Radway’den dinledik. Yazı ve Fotoğraflar: ÇİĞDEM YURTSEVER

Modern/klasik tekne tasarımlarında dünya lideri olan Hoek Design’ın Pilot Classic serisinin 66 feet yelkenlisi olan Sultana geçen yıl düzenlenen The Bodrum Cup’ta tüm güzelliğiyle herkesi büyüledi. Tekne tamamen karbon fiber olmasıyla da oldukça dikkat çekti. Son teknoloji ile inşa edilmiş 20 metre boyundaki Sultana’nın hafif ama güçlü olmasının yanı sıra yelken performansındaki başarısı da tasarımın alametifarikası. Bu özel teknenin sahibi de rafine bir zevke ve yelken tutkusuna sahip, dünyada başarısını kanıtlamış NXT Capital şirketinin kurucusu, şimdilerde emekli iş adamı Robert Radway. Optimist ile çocuk yaşta yelkene başlamış, farklı kıtalarda dünyanın en prestijli yarışlarında dereceler kazanmış bir yelkenci Robert. Bodrum / İçmeler’de Metur Yacht’ta yapımı iki yıl süren Sultana’ya 2018’de kavuşmuş. Artık emeklilik günlerini yaşayan Robert, yelkenci olan eşi Barbara ile her yıl üç ay Türkiye’de. The Bodrum Cup’ta bir araya geldiğimiz Robert bize, teknesini, kullandıkları teknolojiyi ve niye Bodrum’u tercih ettiklerini anlattı. Devamı Ocak 2022 sayımızda.