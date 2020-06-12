Yat dekorasyonunda Arkas imzası

Arkas adını denizciliğin birçok alanında görmeye alışkınız. Bu nedenle 38,75 metrelik Fundamental’ın dekorasyonunda da bir Arkas imzasıyla karşılaşmak çok şaşırtıcı değil. İç mimar Funda Arkas, kurucusu olduğu FD Architecture ile 20 yılı aşkın süredir yurtiçinde ve yurtdışında otel, ev, restoran gibi birbirinden farklı projelerde yaratıcılığını ortaya koyuyor. 2016’da ise ilk kez profesyonel anlamda bir teknenin yaşam alanlarını da düzenledi.

Bir İzmirli olarak denizin verdiği huzuru çok özel bulduğunu söyleyen, dalış ve yelkenden keyif alan, ayrıca Arkas Sailing ile yarışlara katılan iç mimar Funda Arkas’ın adını bir teknenin dekorasyonunda görmek şaşırtıcı değil. Tarzını beğenen arkadaşlarının talebiyle teknelere yönelen Arkas’la profesyonel anlamdaki ilk tekne çalışmasını konuştuk.

Fundamental’ın dekorasyonunda hangi fikirden yola çıktınız?

Fundamental’ın iç ve dış alanları tamamen FD Architecture tarafından projelendirilip, uygulandı. İç dekorasyonda da yine komple Alaçatı’da konumlanan, yurtdışında katıldığım fuarlardan ve müzayedelerden topladığımız antika ve dizayn ürünleri severlerine sunduğumuz RUE 1387 adındaki konsept mağazamızdan faydalandık. Tansu Yacht bu tekneyi 2015’te suya indirmişti. Klasik motoryatlardan farkı, deniz yüzeyine yakın oluşu. Böylece kendinizi denizle bir hissediyorsunuz. Biz 2016’da onu yeniden dekore ederken “bir yaşam alanı karada da olsa denizde de olsa konforlu olmalı” fikrinden yola çıktık.

Teknenin yaşam alanlarından bahseder misiniz?

Havuzluk için yurtdışından bir firma ile çalışarak elektrikli indirilip kaldırılabilen, hem masa hem kahve sehpası olan bir tasarım yaptık. Salonda, yemek ve oturma alanını denizi kesintisiz görecek şekilde düzenledik. Mutfağa, teknelerde genelde kullanılan küçük buzdolabı yerine restoran standartlarında soğuk hava deposu koyduk. Flybridge’i ise açık hava sinemasına dönüştürdük, etraftaki tekneleri rahatsız etmemek için kulaklık seçeneği de ekledik. Tekne dört kamaralı. Ayrıca altı kişilik mürettebata da kendi mutfakları, gardıropları olan, televizyon izleyebilecekleri, dinlenebilecekleri alanlar yarattık. Tabii tüm değişikliklerde iç hacmi koruduk.

TASARIM PRENSİPLERİ KONFOR VE DAYANIKLILIK

Fundamental’ı dekorasyon açısından farklı kılan nedir?

Dayanıklılık ve konforu ön planda tutan, aynı zamanda görsel çekicilikten ödün vermeyen bir tekne. Tekne ve yazlık denince akla ilk marin renkleri ve mercan desenleri geliyor ama burada nötr tonlar ve maskülen detaylar kullandık. Renk skalasında siyah, beyaz ve antrasit seçtik. Kumaşlar yurtdışından geldi; dış alanlar için su geçirmeyen, iç alanlar için ise silinebilir, leke tutmayan kumaşları tercih ettik. Fundamental’da yaz kış hayat var. Dolayısıyla bir ev konforu sağlamak önemliydi. Teknede farklı sanatçılara ait eserler ile RUE 1387’ye ait vintage parçalar bulunuyor. Özel ses sitemi, büyük sinema perdesi gibi, geçirilen vakitleri daha keyifli hale getirecek özellikler de mevcut.

Ev ve yat dekorasyonu arasındaki kesişen ve ayrışan noktaları söyleyebilir misiniz?

Konfor ve dayanıklılık, tasarım prensiplerimin başında. Ev de, tekne de birer yaşam yeri ve ikisi de öncelikle konforlu ve keyifli olmalı. Her ikisinde de metrekare iyi kullanılmalı, dayanıklılığa önem verilmeli. Ev, geniş hacmiyle tekne dekorasyonundan ayrılıyor. Tekne söz konusuysa bir eşyanın birden fazla işlevi olması önem kazanıyor. Tekne dekorasyonunda malzeme seçimi, depolama alanı gibi konular için ayrıca vakit ayırmak gerekiyor.

“İLHAM KAYNAĞIM SEYAHAT”

Dekore ettiğiniz başka tekneler de var. Hayatınızda denizin yeri nedir?

Bugüne kadar Türkiye’de ve yurt dışında pek çok teknenin dekorasyonunu gerçekleştirdik. Bir İzmirli olarak denizin verdiği huzur benim için çok özel. Su sporlarından, özellikle dalış ve yelkenden çok keyif alıyorum. Arkas Sailing ile yurtdışında ve yurtiçinde yarışlara katılıyor, güzel başarılar elde ediyoruz.

İlham kaynaklarınız neler? Takip ettiğiniz blog’lar, tasarımcılar var mı?

Seyahat etmek en büyük ilham kaynaklarım arasında. Keşfettiğim her yeni şehir ve kültürden besleniyorum. Karşılaştığım bir alışkanlık veya gelenek, görsel bir tasarım öğesine dönüşebiliyor. Seyahatlerimde mümkün olduğunca galeri ziyaret etmeye ve müzayedelere katılmaya özen gösteriyorum. Benjamin Vandiver’in materyalleri bir araya getiriş biçimini, Kelly Wearstler’ın zamansız işlerini beğeniyorum.

FD Architecture, en son İstanbul Havaalanı Türk Havayolları Business ve CIP lounge’larının doğu ve batı yakasındaki Ege ve çay bölümleri olmak üzere dört salonunun inşaatını tamamladı. Şu anda ise Gaziantep, Urla gibi farklı şehirlerde büyük projeleri devam ediyor. Bir denizci de olan Funda Arkas’ın yat dünyasındaki çalışmaları sürecek. ☸