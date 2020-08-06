EMRE KINAY “Yaz kış denizde olasım var”

Ünlü oyuncu Emre Kınay yelken dersleri alıyor şu sıralarda. Kendisiyle buluşmamızda bu kararını hem denizci hem sanatçı gözüyle değerlendirdi.

Emre Kınay, bugüne kadar diziler, filmler ve elbette tiyatro oyunları ile tanıdığımız bir isim. 2005’te Duru Tiyatro’yu kurdu ve birçok oyunun da yönetmenliğini üstlendi. Bizim buluşmamıza ise Cenoa Saling’ten yelken öğrenmeye başlaması sebep oldu. Bir dersine katılmak istedik ve kabul etti. Kınay’ın içten içe kurduğu yelken yapma hayalini artık hayata geçirmesinde etken Sinan Tuzcu olmuş. Biz Tuzcu’nun da bir dersinde bulunmuş ve kendisiyle yaptığımız röportaja geçen şubat sayımızda yer vermiştik… Kınay’a göre, sen ne isen denizde o ortaya çıkıyor. Bir ara tiyatro penceresinden bakarken şunları söyledi: “Tiyatro, seni sana birden gösterir ve kendinden hoşlanmayabilirsin. Doğruyu anlatır çünkü; aynı deniz gibi. İstediğin kadar poz kes, korkma ama ikisinde de kendinle yüzleşmek zorundasın.” Sanatla uğraşan Emre Kınay’ın maviye dair verebileceği, okunmaya değer bakış açıları var. Hocamız, Cenoa’nın kurucu ortağı Tarkan Akdoğan’la beraber Kalamış’ta günbatımına doğru ilerlerken bakalım neler anlatmış. Devamı Ağustos 2020 sayımızda…