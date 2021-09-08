Bosphorus Cup Corporate’la şirket yarışları dönemi başlatıldı

Bosphorus Cup’ın 20. yıldönümü öncesinde Bosphorus Cup Corporate’la beraber şirket yarışları dönemi başlatıldı. Gelenekselleştirilmesi ve senede dört kez düzenlenmesi planlanan BC Corporate, şirketler için iyi bir takım ruhu oluşturma etkinliği alternatifi…

Orhan Gorbon’un kurduğu ORG Sports’un 2002’de hayata geçirdiği, Türkiye’nin en uzun soluklu yat yarışlarından Bosphorus Cup, yabancı yelkencilerin de katılımıyla İstanbul Boğazı’nın dünyaya tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Bu sene 23-26 Eylül’de düzenlenecek yarışın 20. yıldönümü şerefine ise Vira Yatçılık’la işbirliğinde özel bir girişimde bulunuldu. Yeri, yine İstanbul’un simgelerinden seçilen -Vira Yatçılık’ın da konumlandığı- Haliç’teki “Bosphorus Cup Corporate” kapsamında şirketlere 24 feet’lik eş Delphia tekneler verildi ve çalışanları 4-5 Eylül’de eğlence dolu rekabete doydu. Herkesin çok mutlu ayrıldığı, gelenekselleştirilmesi planlanan ilk BC Corporate sonrası Gorbon’la konuşma fırsatı yakaladık.

Röportaj Pelin ÖZCANLI, Fotoğraflar Bosphorus Cup arşivi

BC Corporate’ın ortaya çıkışını anlatır mısınız?

Bosphorus Cup’ın yılda birle sınırlı kalmamasını, tüm seneye yayılmasını istiyorduk. Daha küçük etkinlikler de düzenleyip paydaşlarla daha sık bir araya gelelim, diyorduk. 2020 Bosphorus Cup için Vira Yatçılık bize organizasyonda yardım etmişti. Sonra geçen kış tekrar buluştuk ve 20. yıldönümü özelinde birlikte başka neler yapabileceğimizi düşündük. Özellikle pandemide uzaktan çalışanların açık havada beraber eğlenmelerini hedefledik. Böylece Bosphorus Cup’a ısınma etkinliği de sayılabilecek Bosphorus Cup Corporate doğdu. Bu da bir 20 yıl sürer bence.

Yelken açısından Haliç’i değerlendirebilir misiniz?

Haliç’in dümdüz sularında yelken yapmak keyifli, dalga yok, fırtına yok… Yelkene yeni başlayanlar için ideal bir yer. Profesyonel bir yelkenci de zaten her yerde zevk alabilir, rüzgâr olduğu sürece her yerde bir yarış çıkar ona. Biz Bosphorus Cup Corporate’ı buna göre ileride ikiye de ayırabiliriz, başlangıç ve ileri seviye şeklinde kategorilendirebiliriz, ikisi farklı parkurlarda yarışabilir. İlk deneyimimiz çok başarılıydı, artık buna göre kurgularız.

TÜM ŞİRKETLER KATILABİLİR

Halihazırda yelken takımı bulunmayan bir şirket de katılabilir mi BC Corporate’a?

Evet ve kapasitede sınır yok, herkesi alabiliriz. BC Corporate yelkene başlamak isteyen kurumlar için de, kişiler için de harika bir fırsat. Biz tekneleri veriyoruz; onlar kendi markaları adına, çalışanlarından oluşan takım veya takımlar kuruyorlar. Ayrıca dileyene eğitmen de sağlıyoruz. Haftalar süren antrenmanların ardından eğitmenleriyle yarışa girebiliyorlar. Bir şirketin yelkene ilgisi yöneticileriyle ilgili. Mesela pazarlama müdürünün merakı varsa şirket yelkene yönelebiliyor. BC Corporate bu yönden de faydalı çünkü sayesinde hiç bilmeyenler de gelip görerek fikir edinebilecek. Şimdi BC Corporate’a katılanlar seneye Bosphorus Cup’ta da yarışmak istediklerini söylüyorlar.

Peki 20’sinden sonra Bosphorus Cup için hedefleriniz neler?

Bosphorus Cup’ın farkı kalitesi bence. Organizasyonumuz Avrupa’dakine yakın. Romanya’dan ORC dünya şampiyonu olmuş bir takım geliyor şimdi. Swan 43, Soto 41 gibi muazzam tekneler de öyle. İstanbul Boğazı’nın etrafındaki yeni projelere katkı sunabilecek bir yarış bu. Dolayısıyla yurt dışındaki tanıtımını artırmak istiyoruz. Yurt dışında tanınmak isteyen sponsorlar ve medya kuruluşlarıyla işbirlikleri yapabiliriz. Geçen sene Turizm Bakanlığı Instagram sayfasından start’ı canlı yayınlamıştı, tanıtım açısından o da çok güzeldi.

Son olarak, yat yarışçılığında bizi Avrupa’yla kıyaslamak gerekirse…

Türkiye’de zorlanılan bir şey var: federasyonların ve devletin çok aktif olması. Özel sektör etkinliğine dönüşemiyor. Yurt dışında bir yelken yarışının tarihi beş yıl öncesinden belirleniyor. Bizde ise resmi kurumlar, daha çok var, diyor. Yabancı yarışçılar üç sene sonra hangi yarışlara gireceğini planlıyor; otelinden, uçak biletine erkenden ayarlıyorlar. Bizim hep son dakika. Hakemler yarışa bir hafta kala netleşiyor, tekneler bir hafta kala kayıt yapıyor. Örneğin Bosphorus Cup’a yabancılar çoktan kayıt verdiler ama Türkler daha yok. Bir eleştiri değil fakat daha Alman kafasıyla ilerlesek güzel olur.

Not: Birinci Bosphorus Cup Corporate’ta; Nestle Türkiye, Glass House, Future Bright, ING ve Gorbon Seramik için, her biri üç asil ve bir yedek yarışçıdan oluşan sekiz takım kuruldu. Final yarışını ise Nestle Türkiye’den Nescafe Xpress ekibi kazandı.