The Bodrum Cup Sezonun tatlı sert rüzgârlarıyla bir sonbahar klasiği

Akdeniz’in en büyük yelken festivali “American Hospital The Bodrum Cup”, 31. yılında da dolu dolu bir programla yelkencileri ağırlamaya hazırlanıyor. Organizasyon; yarışları, konserleri ve etkinlikleriyle 21-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Aralıksız 30 yıldır devam eden ve geçen yıl İstanbul Boğazı’ndan başlayan yarışlarıyla önemli bir ilke imza atan uluslararası yelken festivali “American Hospital The Bodrum Cup”, 31. yılında da dünyanın dört bir yanındaki binlerce yelkenciyi ve deniz tutkununu 21-26 Ekim tarihlerinde Bodrum’da bir araya getirecek. Çoğunluğu klasik ve ahşap 150 yatın katılımı beklenen The Bodrum Cup, Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından başlatıldı ve yıllar içinde dünyanın dört bir yanından daha çok yelken sporcusunu Bodrum’a çekmeyi başardı. Organizasyon, koylar hakkında farkındalık yaratmanın yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. 2017 yılında 150 yat, 1500 yelkenci ve 8000 izleyiciye ulaştığı kaydedilen The Bodrum Cup’ın komodorluk görevini Arsenal Futbol Kulübü’nün eski eş başkanı ve Premier League’in kurucularından David Dein yürütecek. Take It Easier isimli yatıyla 11 yıldır yarışa katılan ve son iki yıl kendi kategorisinde birincilik kupasını kaldıran David Dein, bu yıl da yarışlara renk katacak. www.bodrumcup.com