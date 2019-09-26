Intrepid Deniz Hava ve Uzay Müzesi – Bir savaş makinesinden müzeye

1943 yılında bir savaş makinesi olarak inşa edilerek suya indirilen Intrepid, birçok önemli görevde yer almış ve uzun yıllar asıl inşa amacına hizmet etmiş, hatta Japonların Kamikaze saldırılarından sağ çıkmayı dahi başarmış. Peki ama böylesine önemli ve devasa bir gemi dünyanın en özel müzelerinden birine nasıl ve neden dönüştürüldü?

Dünyanın birçok farklı noktasında çok özel denizcilik müzeleri yer alıyor. Bunlardan en önemli ve popüler olanlarından bir tanesi şüphesiz New York’ta bulunan “Intrepid Deniz, Hava ve Uzay Müzesi”. ABD Donanması’nın özellikle II. Dünya Savaşı’nda önemli bir parçası olan gemi, bugün New York’ta 46. Cadde üzerindeki 86. iskelede dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçilerini bekliyor. 1943 yılında bir savaş makinesi olarak inşa edilerek suya indirilen gemi, birçok önemli görevde yer almış ve uzun yıllar asıl inşa amacına hizmet etmiş, hatta Japonların Kamikaze saldırılarından sağ çıkmayı dahi başarmış. Peki ama böylesine önemli ve devasa bir gemi dünyanın en özel müzelerinden birine nasıl ve neden dönüştürüldü? Bu konuda iki önemli söz hatırlıyorum, ikisi de birbirinden değerli iki aydına ait. Biri, bu sayfalardan aşina olduğunuz Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’e ait. Birkaç yıl önce kendisinin direktörlüğünü üstlendiği ve büyük emeklerle oluşturduğu Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) konferanslarındaki bir konuşmasını dinleme şansım olmuştu. Denizci bir halk olmanın en temel basamağının kayıklardan başladığını belirtmişti. Devamı Eylül 2019 sayımızda…