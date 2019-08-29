Bin yıllık zaman tünelinden günümüze bir geminin hikâyesi YENİKAPI 12

Yenikapı’daki kazı alanında 600 yıllık süre içinde, farklı dönemlerde batmış 37 gemi kalıntısı bulundu. Bu batıklardan biri olan Yenikapı 12 binlerce yıllık uykusundan uyandı.

İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkarılan Theodosius Limanı, İstanbul’un kültür tarihinin karanlıkta kalmış çok önemli bir parçasını aydınlattı. Konstantinopolis’in en büyük limanlarından biri olan Theodosius Limanı’ndaki kazılar sonucunda yapbozun eksik parçaları tamamlanırken; İstanbul’un tarihi resmi çok daha net şekilde okunmaya başlandı. Tüm dünyanın gözlerinin ülkemize çevrilmesine neden olan bu kazı alanında, 600 yıllık süre içinde farklı dönemlerde batmış 37 gemi kalıntısı bulundu. Antik Çağ gemileri üzerine çalışan arkeologlar uzun araştırmalar sonucunda bu batıklardan birçok önemli bilgiyi öğrenerek bilim dünyasına sundular. Bu batıklardan biri ise Doç. Dr. Işıl Özsait Kocabaş ve Prof. Dr. Ufuk Kocabaş’ın çok özel çalışması sayesinde binlerce yıllık uykusundan uyanarak yeniden Marmara Denizi’nde yelken açtı. Bu, bir geminin son yolculuğunun hikâyesidir.

Yenikapı, birçok bilinmeyeni aydınlatan eşsiz bir arkeolojik değer. Antik Çağ gemileri açısından ise dünyanın en önemli noktalarından biri, belki de birincisi. Liman kazısı sırasında bulunan 37 gemi kalıntısı çok değerli bilgiler vererek tarihi süreç içinde gemi yapım yöntemlerinin daha net görülmesine imkân verdi. Bu gemilerden biri ise çok daha özel bilgiler sunarak, bambaşka bir hikâyenin öznesi oldu. İşte o geminin adı Yenikapı 12… Devamı Ağustos 2019 sayımızda…