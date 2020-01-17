Gidilmeyen mavi yolculuk rotaları -3- Gündoğan/Gümüşlük

İki ay önce başladığımız yazı dizisinde bu ay Gündoğan-Gümüşlük arasında seyrediyoruz. Bu defa koya girmeyelim ve batı-karayel yönünde seyrimize devam edelim. Tilkicik ve Yalıkavak Koyları’nda güneşin kavuşmasını seyretmek, doyumsuz bir güzelliği yaşamaktır. Gümüşlük-Myndos ise başlı başına tarihtir.

Gündoğusu-keşişleme yönünden gelirken Gündoğan’ın işareti, önündeki üç adadır. Bu adalara keşişleme-karayel yönünde, sırasıyla Pırasa, Tavşan ve Fener Adası derler. Küçük ve yassı Pırasa Adası’nda sadece martılarla deniz kuşları; Tavşan Adası’nda keklik ve tavşan -kıyıdaki kayaların üzerinde Akdeniz foku güneşlenir-; Fener Adası’nda ise martılar, tavşanlar ve Gündoğan köylülerinin bıraktığı yılkı kıl keçileri yaşar. Tavşan Adası’nda harap bir manastır, Fener Adası’nda da adı üstünde bir deniz feneri vardır. Fener Adası’nın lodosundaki “Akvaryum” lodos dışında her havada; gündoğusundaki hâkim rüzgâr karayele kapalı bölüm ise lodosta, yufka sulu demir yeridir. Fener Adası ile Tavşan Adası arası sığdır. Büyük tekneler geçemez, dikkat edilsin. Tavşan Adası ile ana karadaki, üzerinde bugünlerde yarısı yıkılan Bo Viera villalarının bulunduğu Çetili Burnu arasına gelindiğinde, karşıda Gündoğan’ın karayelindeki tepede “Atatürk Kayası” belirir. Bu kaya en çok bu noktada Atatürk’e benzer. Gidilmeyen mavi yolculuk rotalarımıza Gündoğan’dan başlamıştık. Bu defa Gündoğan’a girmeyelim ve batı-karayel yönünde seyrimize devam edelim. Devamı Ocak 2020 sayımızda…