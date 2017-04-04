Yacht Türkiye Nisan 2017 – 134

16 ALESTA
Bavaria E34, 10 Yıl 10 Şehir 10 Hikaye, Ata Demirer, Atlas-Wilo, Bugatti Niniette 66, D-Marin, Fairline Targa 43 Open, Ferretti 920, ide Okulları, Karina Yatçılık Göcek Ofisi, Leopard 45, Numarine Yacht Masters, Paragon 31 cabin, Prestige 460, Fiat 500 Riva, Sirena 54, Sunseeker Bodrum Ofisi, Tempo Travel, Teos Marina, Tezmarin Kalamış Ofisi, Vicem Classic 46 IPS.
28 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon ve teknoloji…
36 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
38 MEGAYAT MUTFAKLARI
Deniz Kurt bu kez Karayipler’in Saint Barths Adası’ında… Ayın tarifi ise Jamaikan Jerk Tavuk…
42 KILAVUZ
Geniş kamaraları, konuklar için sundukları ferah yaşam alanlarıyla 60 feet’lik 20 motoryat…
56 DESIGNER
İtalyan Sanlorenzo’da 10 yılı aşkın süredir İç Tasarım Müdürü olarak çalışan Sergio Buttiglieri ile kariyerini ve tasarımlarını konuştuk…
62 MEGAYAT
Eylül 2016’da denizle buluşan İtalyan Perini Navi’nin öoüllü teknesi 70 metrelik Sybaris…
70 TEKNEDE YAŞAM
Uzun yıllar restoran işleten ve son beş yıldır Bitez’de 18 metrelik guletinde yaşayan Zafer Olcay…
76 YACHT TEST
İtalyan Absolute’nin Ocak 2017’de Boot Düsseldorf’ta “European Powerboat of the Year” ödüllerinde 50 feet üzeri en iyi motoryat seçilen teknesi Absolute 50 Fly’ı test ettik…
82 MAVİ TUTKU
Deloitte Türkiye ortaklarından, deniz âşığı Kınalıadalı Ali Çiçekli’nin Atlantik Geçişi…
88 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’nin yeni deniz ambulansı “Yaşam”ı yazdı…
94 UZAK ROTA
Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu ile Hawai’i’den Mui Adası’na…
100 OKYANUS GEÇİŞİ
Emekli General Şinasi Demir ve arkadaşlarının batıdan doğuya Atlantik yolculuğu…
102 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, balıklar, balıkçılar ve diğerleri yazısında bu kez denizlerimizdeki denetim mekanizmasına değiniyor…
110 MAVİ UYGARLIK
Amiral Cem Gürdeniz, coğrafya ve denizcilik arasındaki ilişkiyi kaleme aldı…
112 TARİH
Alman İmparatoru II. Wilhelm’in yüzen sarayı: Hohenzollern
114 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli yazdı: Kasırga ve tayfunlar güçleniyor…
116 TRAMOLA
CFM BAYK Kış Trofesi, ERGO MIYC Kış Trofesi, Class3-225 Dünya Şampiyonası, Extreme Sailing Series, Panerai Classic Yachts Challenge, TP52 Super Series, Selma Altay Rodopman…
122 KİTAP
Selim Özen’in edebi alıntılarla süslediği “Gemiler Sözlüğü”…
124 OTO
Üç kompakt SUV: Seat Ateca, Honda HR-V, Mokka X…
125 YAT MARKET