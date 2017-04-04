Yacht Türkiye Nisan 2017 – 134

16 ALESTA

Bavaria E34, 10 Yıl 10 Şehir 10 Hikaye, Ata Demirer, Atlas-Wilo, Bugatti Niniette 66, D-Marin, Fairline Targa 43 Open, Ferretti 920, ide Okulları, Karina Yatçılık Göcek Ofisi, Leopard 45, Numarine Yacht Masters, Paragon 31 cabin, Prestige 460, Fiat 500 Riva, Sirena 54, Sunseeker Bodrum Ofisi, Tempo Travel, Teos Marina, Tezmarin Kalamış Ofisi, Vicem Classic 46 IPS.

28 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon ve teknoloji…

36 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

38 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt bu kez Karayipler’in Saint Barths Adası’ında… Ayın tarifi ise Jamaikan Jerk Tavuk…

42 KILAVUZ

Geniş kamaraları, konuklar için sundukları ferah yaşam alanlarıyla 60 feet’lik 20 motoryat…

56 DESIGNER

İtalyan Sanlorenzo’da 10 yılı aşkın süredir İç Tasarım Müdürü olarak çalışan Sergio Buttiglieri ile kariyerini ve tasarımlarını konuştuk…

62 MEGAYAT

Eylül 2016’da denizle buluşan İtalyan Perini Navi’nin öoüllü teknesi 70 metrelik Sybaris…

70 TEKNEDE YAŞAM

Uzun yıllar restoran işleten ve son beş yıldır Bitez’de 18 metrelik guletinde yaşayan Zafer Olcay…

76 YACHT TEST

İtalyan Absolute’nin Ocak 2017’de Boot Düsseldorf’ta “European Powerboat of the Year” ödüllerinde 50 feet üzeri en iyi motoryat seçilen teknesi Absolute 50 Fly’ı test ettik…

82 MAVİ TUTKU

Deloitte Türkiye ortaklarından, deniz âşığı Kınalıadalı Ali Çiçekli’nin Atlantik Geçişi…

88 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’nin yeni deniz ambulansı “Yaşam”ı yazdı…

94 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu ile Hawai’i’den Mui Adası’na…

100 OKYANUS GEÇİŞİ

Emekli General Şinasi Demir ve arkadaşlarının batıdan doğuya Atlantik yolculuğu…

102 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, balıklar, balıkçılar ve diğerleri yazısında bu kez denizlerimizdeki denetim mekanizmasına değiniyor…

110 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, coğrafya ve denizcilik arasındaki ilişkiyi kaleme aldı…

112 TARİH

Alman İmparatoru II. Wilhelm’in yüzen sarayı: Hohenzollern

114 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli yazdı: Kasırga ve tayfunlar güçleniyor…

116 TRAMOLA

CFM BAYK Kış Trofesi, ERGO MIYC Kış Trofesi, Class3-225 Dünya Şampiyonası, Extreme Sailing Series, Panerai Classic Yachts Challenge, TP52 Super Series, Selma Altay Rodopman…

122 KİTAP

Selim Özen’in edebi alıntılarla süslediği “Gemiler Sözlüğü”…

124 OTO

Üç kompakt SUV: Seat Ateca, Honda HR-V, Mokka X…

125 YAT MARKET