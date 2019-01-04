JABBAR Hayatı okyanus geçişine benzetiyor

Son dönemin başarılı müzisyenlerinden Jabbar’la Kalamış Marina’da buluştuk. Alize Yatçılık’ın M.A.T. 1010 teknesi ve eğitmenleriyle Caddebostan açıklarında yelken yaparken, katıldığı yat yarışlarını, denizci dostlarını, Marmaris’ten Karayipler’e uzanan okyanus geçişini konuştuk. Yazı: Pelin Özcanlı, Fotoğraflar Doruk Seymen

Dj prodüktör Deeprise ile işbirliklerinden doğan “Raf”la hayatımıza girdi. Şarkının hem Türkçe hem İngilizce versiyonları 2017 yazına damga vurdu. Fakat bizim ilgimizi en çok geçen yaz piyasaya çıkan ilk solo albümü “Yineleme”nin ilk klibi çekti. Sanatçı, “Gel Desem”in klibinde bisikletiyle marinaya gidiyor, teknesine binip maviye yelken açıyor. Tema tesadüf değil elbette. Bunu ve daha fazlasını Jabbar’dan öğrenmek için yumuşak bir kış havasında Kalamış’ta buluştuk. Alize Yatçılık’ın Genel Koordinatörü Barış Koncagül ve eğitmenlerinden Ekin Büyükyılmaz bizi filolarındaki M.A.T. 1010’da bekliyordu. Beş sene önce 34 metre bir yelkenlinin Marmaris’ten Karayipler’e transferine katıldığını bildiğimiz Jabbar, hemen halatları çözüp açılmak istedi. Hayatında önemli izler bırakan hobisi yelkenle ilişkisini de seyir esnasında anlatmayı seçti…

Nasıl oldu da yelkenliyle Karayipler’e kadar gittiniz?

Trofesi bol Marmaris’te yaşarken bir şekilde İskender Akbaş, Ekber Levent, Bülent Azazi, Sinan Sanlıman gibi denizcilerle tanıştım. Deniz tutkumuz aramızda köprü görevi gördü ve bağlandık. 2003’ten, müzik çalışmalarım farklı bir yoğunluğa ulaşana dek, hafta sonları onlarla yat yarışlarına katıldım. Abilerimi izlemek çok keyifliydi, her gün karşılaşılabilen insanlar değiller… 2013’te ise Bülent Azazi’nin teklifiyle hobimi taçlandırma fırsatı yakaladım. Beş kişi Marmaris’ten Karayipler’e Abeking & Rasmussen’in Gilles Vaton imzalı 100 feet’lik sloop tipi Baiurdo VI’sını transfer edeceklerdi. Katılmak isteyip istemeyeceğimi sordular. Ben de gurur duyacağımı söyledim. Devamı Ocak 2019 sayımızda…