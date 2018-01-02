2018’de de maviliklere…

Yeni yılın ilk sayısıyla yine maviliklere yelken açıyoruz… Dolu dolu bir yıl bizi bekliyor. Dünya yatçılık camiası bu ay Almanya’nın Düsseldorf şehrinde bir araya geliyor. Boot Düsseldorf’ta 2018’in yeni tekneleri, yeni ürünleri ve teknolojileri açıklanıyor. Ardından Şubat’ta İstanbul’da hareketli günler bizi bekliyor. Şehrin iki yakasında, iki ayrı fuarla tüm bu yenilikler Türk yatseverlerin ayağına geliyor.

Yıl boyunca sürecek tüm etkinlikleri, sektördeki bütün gelişmeleri 12 yıldır olduğu gibi sizler için takip edip her ay sayfalarımıza aktaracağız. 2018’in ilk sayısını da bu heyecanla hazırladık…

77 metrelik Legend, mevsime yakışır pozuyla kapağımızı süslüyor… 1970’lerin başında Sovyetlerin buz kırıcı römorkörü olan Legend, Hollandalı Icon Yachts tarafından etraflı bir refit işleminden geçtikten sonra lüks bir explorer’a dönüştürüldü. Eylül 2017’de Monaco Yacht Show’da dünya prömiyeri gerçekleştirilen yat, Antarktika’nın buzlu sularında konuklarını bekliyor. Detaylar ise haberimizde…

Dergideki tek efsane Legend değil; “Sevgili Teknem” sayfalarının bu ayki konuğu 1969 Üsküdar yapımı, 15 metrelik klasik yelkenli Orsa II… 70’lerin başlarında Boğaz’daki en büyük yatlardan olan Orsa II’nin hikâyesini okurken o yılların yatçılığına da uzanıyoruz…

Bir başka özel tekne de 1967 Maltepe yapımı 14 metrelik ketch arma klasik yelkenli Tayfun, yeni ismiyle Gigi… Sahibesi Ferahnaz Deryan’ın 30 yıl sonra teknesine tekrar kavuşma öyküsünü de “Mavi Tutku” sayfalarımızda okuyabilirsiniz…

Ocak sayımızın dosya konusu ise lüks otomobil marklarından ilham alınarak tasarlanan tekneler… Çizgileriyle hayran bırakacak tam 10 tekneyi bir araya getirdik.

Tanıl Tuncel, teknedeki en büyük keyif araçlarından olan SUP ile ilgili ilginç bir yazı kaleme aldı. ABD’de yaşayan ama işi gereği dünyanın dört bir tarafına seyahatler yapan oğlu Kaan’ın Suudi Arabistan’dan Amsterdam’a, İstanbul Haliç’ten Meksika’ya uzanan SUP maceralarını yazdı… “Bavulda yatçılık” yazısını mutlaka okumanızı öneririm…

Reis’in izinde Kitab-ı Bahriye ile seyirlerine devam eden Süha Umar, bu kez Avrupa’nın en önemli turizm ve eğlence duraklarından biri İbiza’da… Piri Reis gittiğinde de o kadar eğlenceli miydi ada? Koca Reis neler yaptı bu İbiza’da? Tüm bu sorular “Fırtına Kuşu” sayfalarında…

“Uzak Rota”da Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu Pasifik seyrini tamamlıyor. Artık Filipin Deniz’ini anlatan yazarımızın başından geçen korsan macerasını da ilgiyle okuyacağınıza eminim…

Daha birçok konu, tekne, röportaj ve etkinlik haberiyle Ocak sayımız sizi bekliyor…

Maviliklerle dolu, güzel bir 2018 diliyorum…

Keyifli okumalar…