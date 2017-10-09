Yat tutkunları Tuzla’da buluştu…

Bir sezonu daha geride bırakırken gelecek senenin modellerini eylül ayı boyunca Avrupa’daki boat show’lardan takip edip yeni trendleri gözlemledik. Şimdi sıra İstanbul’da… 4-9 Ekim arasında Tuzla’da, Viaport Marina’da düzenlenecek Boat Show Eurasia’da sektörün önde gelen markalarının Türkiye temsilcileri en yeni tekneleri Türk yat tutkunlarının beğenisine sunacak. Hazırladığımız fuar özel dosyasında 200’e yakın teknenin sergileneceği boat show’da yelkenliden motoryata, katamarandan megayata mutlaka görmeniz gereken 20 modeli seçtik.

Fuarda Türkiye lansmanı yapılacak modellerden biri de kapağımızı süsleyen 14 metrelik katamaran Saona 47. Fountaine Pajot’nun yelkenli serisinin en yeni üyesi, Cannes’daki dünya prömiyerinin ardından Türkiye’ye geliyor. Fransız üreticinin 40 yıl içerisinde 3 binin üstünde imalat deneyimiyle yarattığı bu yeni modeli, dinamik gövde yapısı ve ferah yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Katamaranla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Geçen ayki kapak kızı teknemiz Numarine 32XP çok ses getirdi ve yeniden Türk üretimi teknelerin başarısı konuşulur oldu. Ekim sayımızı baskıya hazırladığımız günlerde, bu kez de Antalya’da üretim yapan Türk megayat firması CMB Yachts’ın dünyaca ünlü tasarımcı Espen Oeino imzalı 47 metrelik yeni yatı Liquid Sky’ın Türkiye prömiyeri Palmarina Bodrum’da özel bir davet ile gerçekleştirildi. Dünya standartlarının da ötesinde bir kalitede inşa edilen bu yatı gördükten sonra Türk tersanelerinin isminin bundan sonra daha da fazla konuşulacağından emin olduğumu söyleyebilirim.

Geçen ay çok konuşulan bir başka konu da dergimizdeki Ali Şen röportajı oldu. Birçok okurumuz bu samimi söyleşiyi çok beğendiğini belirtti. Ali Şen, deneyimli dergici Ruhat Ataözden’in sezon boyunca dergimiz için hazırladığı “Mavi Tutku” sayfalarının konuğuydu. Ataözden bu sayıda da ünlü armatörlerden Ahmet Kulaçoğlu ile konuştu. Bu keyifli röportajı da beğeneceğinize eminim.

Gezi yazılarımız ekimde de son hız devam ediyor. Tanıl Tuncel, Lesvos ve Limnos’ta. Prof. Dr. Talat Kırış İyon Denizi yolunda ancak henüz Ege’de, Amorgos Adası’nda. Süha Umar, 500 yıl sonra Piri Reis’in izinde, Sardinya Adası’nı keşfediyor. Pasifik’te Mikronezya bölgesinde seyreden Burcu Bostanoğlu Marshall Adaları’ndan “Uyuyan Güzel” Kosrae’ye geçiyor…

Ve her zaman olduğu gibi daha birçok ilgi çekici konu sizi bekliyor…

Güzel bir ekim geçirmeniz dileğiyle…

Keyifli okumalar…