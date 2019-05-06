SUNREEF 80 Asil ve denizci süperyat

Dünyaca ünlü katamaran markası Polonyalı Sunreef Yachts’ın lüks yelken keyfi yaşatan güçlü kompozit modeli Sunreef 80, 2018’in sonlarına doğru suya indirilen ve Baltık Denizi’nde deneme seyirleri yapan ilk gövdesi 7X Split ile “denizci” katamaran segmentinde çıtayı yükseltmişti. Konforlu translatlantik geçişler için de elverişli olan Sunreef 80’in en yeni gövdesi Gaya da güçlü bir rüzgâr estiriyor.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN, agucluten@doganburda.com Fotoğraflar SUNREEF YACHT ARŞİVİ

Sipariş üstüne katamaran tasarımı ve üretimi konusunda sektörün öncülerinden biri Sunreef Yachts. Kuruluşundan bu yana inovatif tasarım çözümleri “çok gövdeliler” sınıfında yankı uyandırıyor. Ayrıca “kişiselleştirilen” yat tasarımlarıyla mavi dünyaya farklı, dahası orijinal “karakterler” kazandırması da önemli.

Kimi yelkenciler daha fazla alana, iç ve dış mekânlarda hareket kabiliyetine ihtiyaç duyar. Bir de daha çok misafir ağırlama arzusu var elbette. Tüm bunların gerçekleştirilmesi için yelkenli katamaran ideal seçenek haline geliyor. Örneğin; ilk Sunreef 80 “7X Split”in sahibi hırslı ve tutkulu bir yelkenciydi. Hep tek gövdeli tekneleri olmuştu ve daha çok alan istiyordu. Öte yanda, asla bir motoryat sahibi olmayı da düşünmüyordu. 2018’de Hırvatistan Boat Show’da Split’i (satın aldıktan sonra adının önüne 7X koymak sahibinin kararıydı; uğurlu sayısı olduğu için) deneme şansı oldu ve tekneye daha adımını atar atmaz kararını almıştı aslında. Yelken heyecanını kaybetmeden tüm taleplerine cevap verecek bir yatta olduğunu hissetmişti. Çok gövdeli tekneye geçiş, ilk bakıştı radikal bir dönüşüm gibi görünebilir. Ancak bazı denizciler için hayalleri gerçek kılan, ihtiyaçları karşılayan bir tercih olduğu da muhakkak. Devamı Mayıs 2019 sayımızda…