Denizciler için faydalı dijital teknolojiler

Bir zamanlar teknelere yüksek fiyatlarla monte edilen yüksek teknolojili pek çok aracın yerini artık çok uygun fiyatlara sahip genel amaçlı dijital cihazlar aldı. Peki bir denizci için faydalı olan bu dijital teknolojiler neler?

1. iPad

Bir zamanlar, bir yelkenliyi veya motor yatı uydu navigasyon sistemleriyle donatmak için cep yakan bedeller ödemek zorunda kalan denizciler artık sadece bir tablet, bir akıllı telefon veya bir iPad ile her türlü navigasyon ihtiyacını kolayca karşılayabiliyor. Sadece GPS haritaları üzerinden rota çizmek için değil, hava tahmin raporlarına, rüzgar ve dalga haritalarına da bir iPad veya başka bir tablet hatta Samsung Galaxy ya da Oppo gibi geniş ekranlı bir akıllı telefon üzerinden ulaşmak artık çok kolay.

2. Ses sistemleri

Kaliteli ses sistemleri her zaman pahallı oyuncaklar olagelmiştir ancak artık tüm tekneyi kaplayan pahalı Bang&Olufsen ses sistemleri için küçük bir servet ödemek yerine, müziği dinlemek istediğiniz yerde çalacak daha uygun fiyatlı portatif ama kaliteli bir ses sistemiyle de denizde müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik, suya batmayan ve su geçirmeyen yeni nesil portatif hoparlörlerin denize düşme veya ıslanma haline bozulma/kaybolma riski de yok.

3. Aksiyon kameraları

Teknenizle dar alanlarda manevra yaparken, teknenin etrafına ve hatta su çizgisinin altına yerleştirebileceğiz su geçirmez aksiyon kameraları sayesinde elde edeceğiniz görüntülerle çok daha güvenli ve konforlu manevralar yapmanız mümkün.

4. Harici depolama birimleri

Bir zamanlar, uzun yolculuklarda okumak için kitaplar, seyretmek için filmler, diskler, kasetler… Teknede oldukça fazla hacim ve ağırlık yaratan bir yük olabiliyordu. Özellikle de kitapların bir araya geldiklerinde ne kadar ağır olduğunu çok iyi hatırlarsınız. Oysa bugün birkaç gigabyte boyutundaki minik SD kartlar, flash bellekler, harici sabit diskler… Dinlemek istediğiniz binlerce şarkılık arşivinizi, seyretmek istediğiniz binlerce filmi, belgeseli, okumak istediğiniz kitapların dijital versiyonlarını bir arada saklayabiliyor. Hepi topu birkaç santimetre büyüklüğünde, 100 gr bile ağırlığı olmayan bir depolama cihazı. İnternete bile ihtiyaç duymadan, dünyadan kaçtığınız ıssız koyda, haftalarca inzivaya çekilmek için yeter de artar bile.

5. Drone’lar

Bir drone size sadece youtube’a yükleyebileceğiniz güzel görüntüler sağlamaz. Kalabalık bir marinaya ya da koya yaklaşırken boş yerleri önceden tespit edip hızlı ve sağlıklı şekilde manevra yapabilmeniz için drone’unuzu önden keşif birliği olarak gönderebileceğinizi unutmamalısınız. Tüm bunlar hayatınızı kolaylaştıracak ve denizlerdeki konforunuza katkı sağlayacak teknolojiler.