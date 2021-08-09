Denizde elektrik üretmenin alternatif yöntemleri

Tekneler için elektrik hayati önem taşıyan bir enerji ancak motor kapandığında, jeneratörler durduğunda elektrik üretmek çok da kolay bir iş değil. Peki alternatif yöntemler nedir

1. Güneş panelleri ve powerbank’ler

Denizcilerin en yaygın kullandığı alternatif elektrik kaynağı güneş. Tekne üzerine yerleştrilen solar paneller sayesinde teknedeki aküleri gündüz saatlerinde şarj etmek mümkün oluyor. Elbette havanın kapalı olduğu dönemlerde bu çözüm devre dışı kalıyor ama genellikle yaz aylarında denize açılan deniz tutkunları için güneş panelleri hala akıllı telefonlar, bluetooth kulaklık, tablet, PC, bluetooth hoparlör, lcd televizyon, buzdolabı gibi elektrik isteyen cihazları çalıştırmak için en yaygın çözüm. Tabi zor durumlar için güneşin yüksekte olduğu saatlerde powerbank cihazlarını şarj etmeyi de ihmal etmemelisiniz.

2. Rüzgar jeneratörleri

Yine teknenin üzerine takılan bu jeneratörler rüzgarlı havalarda veya tekne hareket ederken oluşan rüzgarda değerli bir elektrik üreticisi olan pek çok denizcinin vazgeçilmez yardımcısı olarak görev yapıyor.

3. Biyoenerji adaptörleri

Evet, çalı çırpı yakarak, ısınmak veya yemek yapmak için yaktığımız ateşin enerjisiyle de elektrik üretmemiz ve cihazlarımızı şarj etmemiz mümkün. Bunun için pek de yaygın olmayan ama biraz zorlarsanız bulabileceğiniz, biyoenerji/ısı adaptörlerini kullanabilirsiniz. Sahile çıkıp ateş yakan, ya da teknede mangal yakmayı seven denizciler için alternatif bir elektrik kaynağı olarak düşünülebilir ama sağladığı enerjinin çok kısıtlı olduğunu unutmayalım.

4. Dalga jenaratörleri

Teknenin kıçına takılan ve bir mekanizmayla suya indirilen bu jeneratörler, tekne hareket halindeyken oluşan su akımını elektrik enerjisine dönüştürdükleri için akülere destek olan bir alternatif olarak beğeni topluyorlar. Ancak çok yaygın kullanılmadıkları için fiyatları biraz yüksek olabildiği gibi teknenin arkasında manevrayı zorlaştıran bir fazlalık da yaratabiliyorlar. Tabi ki seyir esnasında hızı düşürmeye meyleden bir yapıları olduğunu da itiraf etmek lazım.