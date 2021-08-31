Teknelerimiz kışa hazır mı?

Yaz sezonunu bitirip içine girdiğimiz sarı yazla birlikte, tekneleri kış dönemindeki saklama koşullarına da hazırlamanın zamanı geldi. Peki kışlamaya hazırlanan tekne için dikkat etmemiz kurallar nedir?

1. Doğru marina

Teknenize istediğiniz zaman kolayca ulaşabileceğiniz bir lokasyonda, uygun kışlama koşullarına sahip ve elbette bütçenize de uygun doğru marinayla anlaşmak kışa hazırlığın başlangıcı… Ancak her şey tekneyi karaya çekmekle bitmiyor. Aksine kış hazırlıkları daha yeni başladı.

2. Boyasız kışlama boşa geçen zaman olabilir

Teknenin karada geçirdiği zaman, doğru iklim koşulları oluştuğunda, tekneyi boyamak, eksik boyalarını tamamlamak, vernik ve diğer kimyasalar uygulamaları yapmak için çok güzel bir fırsattır. Dilerseniz bu işi profesyonellere bırakabilirsiniz, ya da bazı dönemler atlayıp teknenin olduğu marinaya ulaşıp kendiniz de boya işiyle uğraşabilirsiniz ki, kimi denizciler için bu da kışın şehirden kaçmak ve tekneleriyle buluşmak için güzel bir fırsattır. Boya fiyatları konusunda inceleme yapıp, ne yapacağınız konusunda küçük bir danışmanlık alıp, boya işlerine girişebilirsiniz.

3. O silikonlar yapılacak

Dalga vurduğunda, yağmur yağdığında su alan lombozlar kadar can sıkan başka bir şey yoktur. Tekne şimdi hazır karadayken, mutlaka gevşeyen, akan, düşen silikon malzemeyi de yenilemelisiniz. Üstelik sadece dış silikonlar değil, duş ve mutfak alanında da suyun kaçabileceği ve ahşaba temas edebileceği alanlarda gevşeyen silikonları kontrol etmelisiniz.

4. Yelkenler için bakım zamanı

Eğer yelkenli tekne sahibiyseniz, iş sadece tekneyi karaya çekmekle bitmiyor. Yelkenleri dikkatlica gözden geçirip yırtıkları tespit etmelisiniz ve yelkendeki sorunları tamir etmesi için ehil bir uzmana teslim etmelisiniz. Unutmayın ki, yelkende görmezden geldiğiniz ve küçümsediğiniz her küçük sorun, bir sonraki sezonda her rüzgar yediğinde hızla büyüyecek ve sonunda yelkende ağır hasarlar oluşacak.

5. Gerekiyorsa direği indirmekten çekinmeyin

Yelkenli teknelerde direği sökmek çok meşakkatli bir işlemdir ancak özellikle uzun zamandır bakımı yapılmamış direkleri gerektiğinde sökmek, sonraki sezonda, denizin ortasında direğiniz kırılırsa yaşayacağınız sorunlardan daha ağır olamaz. Direklerin, sakin havalarda kolay kolay kırılmayacağını, kırıldığı güçlü rüzgarlarda ise tekneyi batırmaya kadar götürebilecek risklere yol açabileceğini unutmamalısınız.