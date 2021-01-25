Telefonlar denizcilerin en yakın dostu oldu

Akıllı telefonlar, sahip oldukları yetenekler ve çalıştırabildikleri navigasyon ve hava tahmin uygulamalarıyla, denizcilerin en önemli asistanı haline geldiler. Eskiden, bir denizcinin ihtiyacı olan çok sayıdaki farklı aracı minicik bir kutu içinde toplayan telefonlar artık sadece günlük hayatımızda değil, denizde de hepimiz için vazgeçilmez bir cihaz. İşte, yeni bir telefon arayan denizci dostlarımız için, çok kullanışlı üç denizci telefon.

Xiaomi Redmi Note 8

Fiyat/performans oranıyla kullanıcılarını çok memnun eden bir telefon olan Redmi Note 8, Xiaomi’nin Redmi serisindeki en beğenilen modellerden birini oluşturuyor. Redmi’nin yine çok beğenilen Note 7 modelinin son teknolojilerle güncellenmiş devamı olan Note 8, bir veya iki kameralı telefonlardan dört kameralı yeni nesil telefonlara geçmek için de ideal bir fırsat sunuyor.

48 MP ana kamerası, 8 MP ultra geniş açılı kamerası ve 2 MP makro lensi bulunan telefonda ayrıca 2 MP de derinlik sensörü bulunuyor. Böylece telefonla yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde kalite çok önemli ölçüde artmış.

4000mAh Pil Kapasitesi + 18W Hızlı Şarj, TÜV Rheinland sertifikalı ekran ve Qualcomm Snapdragon 665 işlemci ile amiral gemisi deneyimi sunan telefonun 6.3 inç boyutundaki Gorilla Glass 5 ekranı ise olabilecek maksimum korumayı ve konforu sağlıyor.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro’nun tasarım çizgilerini takip etse de, aslında şirketin K20 modelini daha çok andırıyor diyebiliriz. Zira arka yüzeyiyle daha kavisli bir yapıya sahip olan telefon, sağ ve sol kenarlarda kavisli hatlarıyla ele iyi oturan bir model olurken, ayrıca kamera dizilimini de arka yüzünde tam ortada bulunduruyor. Yine arka yüzünde cam malzemeyi içeren telefonun bu yüzeyi tıpkı Note 7 Pro’da olduğu gibi Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

6.53 inç ekran boyutuna ulaşılmış Redmi Note 8 Pro modelinde piksel yoğunluğu ise 395 ppi seviyesinde. Telefonda 12nm FinFET mimarisine sahip Mediatek Helio G90T işlemci yer alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci 2 performans 6 adet de verimlilik odaklı çekirdekten oluşuyor. 2.05 GHz frekanslı Cortex-A76 ve 2.0 GHz frekanslı Cortex-A55 ile Helio G90T, orta – üst segmente konumlanan bir işlemci ve Snapdragon tarafında da karşısında Snapdragon 730 yer alıyor.

OPPO Reno 2Z

OPPO Reno 2Z, OPPO’nun diğer modelleri gibi oldukça ince bir işçilik ve kaliteli malzeme ile geliştirilen bir telefon olmuş. Her ne kadar bu model orta segmentin bir üyesi olsa da, açıkçası verdiği his premium seviyede, üst segment bir amiral gemisi statüsünde diyebiliriz.

OPPO Reno 2Z, kenarlara doğru kavisli hatlarıyla ele oturan yapısıyla kullanımı rahat bir telefon. Kenar çerçeveleri metalik yapıda, ön ve arka yüzeyler de Corning Gorilla Glass 5 ile korumalı.

Daha önceki Reno modellerinden de aşina olduğumuz gibi Reno2 Z’nin de üst tarafında gizli bir pop-up kamera yer alıyor. Kamerayı bu şekilde kullanarak ekranı bir delik veya çentik alanıyla meşgul etmemeyi tercih eden OPPO, pop-up kamerayı oldukça güzel işlemiş. 16 MP çözünürlüğünde selfie fotoğraflar çekebilen ön kamera, ayrıca fotoğraf veya video çekerken gerçek zamanlı bokeh efekti de uygulayabiliyor. Böylece selfie fotoğraflarınızda veya videolarınızda çevrenizi bulanıklaştırarak kendinizi ön plana çıkartabiliyorsunuz.

Motorize yapısıyla yuvasından oldukça hızlı çıkarak hazır hale gelen pop-up kamera, çevresindeki RGB ışık efektleriyle de farklılık kazanıyor.

Reno 2Z’nin ekranı 6.53 inç büyüklüğünde. Böylece büyük bir görüntü alanı sunan telefon, ince kenar çerçevelerinin kullanılmış olmasıyla da bu alanı arttırıyor.