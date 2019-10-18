HAYAT mecmuası özelinde, 1960’LARDA TÜRK BASININDA SUALTI ARKEOLOJİSİ -I

1950’lerin ortasında Türk basınına yeni bir soluk getirecek Hayat mecmuası yayın hayatına başladı. O yıllarda yurtdışında bile henüz tam olarak anlaşılmayan sualtı arkeolojisinin bilim çevrelerinde kabul görmesi oldukça uzun bir süreç alacaktı.

Türk basınına yeni bir soluk getirecek, Yapı Kredi Bankası’na ait olan Hayat mecmuası 1950’lerin ortasında yayın hayatına başladı. Dergi, haber-aktüalite alanında haftalık olarak yayınlanıyor; magazin haberleri, edebiyat, gezi yazılarının yanı sıra tarih yazı dizilerine de yer veriyordu. İçerik ve baskı teknikleri açısından yenilikler sunan yayın, özellikle renkli fotoğraflara yer vermesiyle de okurun dikkatini çekmişti. Hayat’ı bizim açımızdan özel kılan bir diğer unsur ise döneminin en yüksek tirajlı dergisinde sualtı arkeolojisine yer verecek entelektüel birikime sahip bir ekibin dergiyi yönetmesiydi. O yıllarda yurtdışında bile henüz tam olarak anlaşılmayan sualtı arkeolojisinin bilim çevrelerinde kabul görmesi oldukça uzun bir süreç alacaktı. Oysa Şevket Rado, Hikmet Feridun Es gibi önemli entelektüellerin başında yer aldığı bir ekip Anadolu sularında başlamış ve bilimsel temelleri yine bu sularda atılan sualtı arkeolojisini ilk andan itibaren okurlarla buluşturmuştur. Devamı Ekim 2019 sayımızda…