MUSTAFA V. KOÇ – Bir deniz sevdalısının ardından…

“Dünyadaki bilinen en eski gemiden kalan ahşapları orada, suyun 45 metre altında gözlerimle gördüm. Bu inanılmaz bir duygu ve tecrübeydi, biliyor musun?” diye sözlerine devam ederken büyüyen mavi gözlerinden taşan heyecanını dün gibi hatırlıyorum. Derin Mavi’de bu ay bir deniz ve arkeoloji sevdalısı rahmetli Mustafa V. Koç’u anıyoruz. Acı haber 21 Ocak 2016 günü tüm televizyon kanallarına yansımıştı. Mustafa V. Koç’u, ülkemiz için bir değeri kaybetmiştik. Şüphesiz, birçok kişi onun ekonomik ve sosyal anlamda gerçekleştirdiklerini biliyor. Ben ise bu sayfalarda rahmetli Mustafa V. Koç’un çok bilinmeyen bir yanını, sualtı arkeolojisine olan sevdasını ve katkılarını anlatmak istiyorum. Devamı Ocak 2020 sayımızda…





