En çok hangi yemeği seviyorsun? Ben en çok deniz ürünlerini severim, özellikle de kabukluları. Biz yat şefleri, her nabza en güzel şerbeti, her mideye istenen yemeği vermek zorundayızdır. Kimisi etçidir, kimisi balıkçı (tavukçu diye tanımlanan görmedim). Kimisi acıyı ağzına sürmez, kimisi bayılır; her şeyin üzerine serper. Bazıları tuza boğar yemeği, bazısına tuz ödem yapıyordur. Kimisi kiloludur ketojenike takmıştır kafayı; ona avokado veririz, kinoa veririz. Kimisi sporcu beslenmesi programındadır, onu da protein delisi yaparız. Partici olan vardır; sabaha karşı sandviçe hamburgere boğarız kendisini. Kimisi akşamcıdır, alkole eşlikçi atıştırmalıklar ister. Ve bazıları da sabahçıdır, ona da her gün başka bir yumurta çeşidi yaparız. Biz yat şefleri, her nabza en güzel şerbeti, her mideye istenen yemeği vermek zorundayızdır.

VER ELİNİ ATLANTİK! Hepimiz böyle değil miyizdir? Her gün aynı yemeği yemeyiz ama alışkanlıklarımızı da terk etmeyiz. Hele ki denize çıktığımızda her şey değişir! Deniz acıktırır! Belki şu an bulunduğumuz kıtada kış aylarındayız diye mideniz de kışlık çalışıyor ve tarhana çorbaları, tencere yemekleri ya da dolgun keklerle sıcacık kahveler istiyordur ama yazın sahildeki ve teknedeki halinizi hatırlayın. Ah ah, daha kaç yazımız kaldı ki! Siz bu yazıyı okuduğunuzda gecikmiş bir kış mevsimine girmişken, ben çok uzaklarda olacağım. Bir Karayip adası olan Antigua’dan Bonaire Adası’na, oradan San Blas Adaları’na ve en son da Galapagos’a ayak basacağım. Dünyanın sıcak yarım küresinde acıkan konukları doyurmak için. Esasen artık yat şefliği yapmasam da, dünyanın reddedemeyeceğim bölgelerinde reddedemeyeceğim teklifler olduğunda uçağa biniyorum ve ver elini Atlantik’in öbür tarafı! Bu kış aynı zamanda Türkiye’ye neler kazandırdık peki? Atlantico Yachting olarak Türkiye’nin ilk “Süperyat Şef Eğitim Programı”nı, Türkiye’nin en iyi mutfak okulu ile birlikte Nisan ayında açıyoruz. Şubatta duyurulara başlayacağız. Peki, Türkiye’nin ilk Süperyat Şef Eğitim Programı Türk ve yabancı yat sektörüne neler katacak?

SÜPER ŞEFLER YETİŞİYOR Türk yat sektöründe çok iyi şefler de var, mutfağı kadar sektörü kirleten kötüleri de. Türk yat sahipleri bu konuda oldukça sıkıntı çekiyor. Gerek tutum davranış, gerek eğitim mutfak eğitimi, gerekse modern mutfaklar ya da sertifikasyon olarak eksik şeflerle dolu sektör. O nedenle büyük yat sahipleri genelde yabancı şef ve hostes almak zorunda kalıyorlar. Hem Türkiye’nin modern fine-dining restoranlarında çalışmış, hem de Türk mutfağına hâkim Türk şefler, “Süperyat Şef Eğitim Programı” sayesinde profesyonel ve uluslararası sertifikalı birer yat şefi olacaklar. Böylece Türk yat sahipleri Türk şefleri rahatlıkla işe alabilecek ve gözleri arkada kalmadan yemeklerin keyfini çıkarabilecekler. Aynı şekilde Türk şefler de kariyerlerine bambaşka bir alanda yelken açabilecek, yat sektörünün realitesi olarak yüksek maaşlar kazanma şansıyla birlikte uluslararası yat sektörüne geçiş yaparak dünyanın her yerinde hem kariyerlerini parlatacak hem de mutfaklarını geliştirebilecekler. Türk yat sektörüne hep bahsettiğim bu uluslararası standartları kazandırabildiğimiz için mutluyum.

SİSTEM HER ŞEYDİR Peki bununla mı kalıyoruz? Elbette hayır. Atlantico aynı zamanda bütün mürettebatı da eğitiyor. “Crew on-board eğitimi”, her yata özel olarak yazılıyor. O yatın kimliği haline gelen ve bir rehber olarak da yata özel basılan bu eğitim; yat sahibinin yeme-içme alışkanlıklarından kişisel isteklerine, hayat biçiminden doğan günlük beklentilerinden güvenliğine, yatta regülasyonların doğru takip edilip edilmediğinin kontrolünden departmanların doğru işleyişine, mürettebat arası hiyerarşiden yatın düzenine dek düzinelerce detayı hizaya sokan bir eğitim. Böylelikle hep duyduğum “Bizde iyi mürettebat yok, o yüzden hep yabancı çalışan alıyorum” diyen yat sahiplerinin bu problemini çözmüş oluyoruz. Sistem her şeydir! Şimdi siz bu soğuk Ocak ayında tarhananızı içerken ben Karayipler’de Pina Colada’mı yudumluyor olacağım. Umarım Akdeniz sezonunda yatınızda buluşuruz… ☸