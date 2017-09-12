50 knot’lık Aston Martin

Aston Martin ve Quintessence Yachts ortak yapımı powerboat AM37, Miami’de bağlanacak. Gövdesi el işçiliğiyle İngiltere’de yapılan tekne ek özelliklerle en çok 50 knot hız sağlayacak şekilde özelleştirildi. Aston Martin tasarımcıları tekne için tercih edilen materyalleri, renkleri ve dokuları temel unsurlara dönüştürdü. Quintessence Yachts geçen yıl Monaco Yacht Show’da AM37’nin sabırsızlıkla beklenen prototipini tanıtmıştı. Firma o zamandan bu yana sipariş edilen AM37leri üretiyor. Talep gören model iki versiyon halinde sunuluyor: 370 beygirlik ikiz Mercury dizel motorlu veya iki adet 430 beygirlik Mercury benzinli motor seçeneği ile sunulan “gran tourismo” ve ikiz 520 hp Mercury benzinli motorlu olan AM37S versiyonu.

www.quintessenceyachts.com