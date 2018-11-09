Lüks X40 serisi suya indi

ABD’nin köklü yat tasarım firması Reliant Yachts ile dünya çapındaki tek üreticisi, Türkiye’nin önde gelen yat tersanesi Su Marine’nin lüks motoryat serisi X40 denizle buluştu. Her biri farklı amaçlarda kullanım için üretilen üç motoryat, son teknoloji donanımlar ve uyumlu tasarımlarıyla beğeni topladı. Dünya standartlarında tasarım vizyonunu teknoloji, gelenek ve kaliteli işçilikle birleştiren Su Marine, kişiye özel tasarımlarını hayata geçiriyor. Bugüne kadar Roxane, In Love, Darwin, Laniakea gibi yatları suyla buluşturan firmanın genç ekibi, X40 serisinin üretimini başarıyla tamamlamanın heyecanını yaşıyor.

Su Marine’nin kurucuları Ahmet Kesgin, Ronald Grünberg, Timothy Grünberg ve Göksen Körezlioğlu; X40 serisi ile ülkemizde dünya standartlarının üstünde kaliteye, şıklığa ve performansa sahip yatlar yapıldığını bir kez daha gözler önüne sererken, yurtdışındaki markalara gösterilen ilginin ülkemize yöneltilmesini arzu ettiklerini ifade ettiler.

İtalya’da inşa edilen bir megayat için Reliant Yachts’tan talep edilen ve üç adet destek yatından oluşan serinin aksesuarlarından her birinin özenle seçildiği belirtiliyor. Profil görünümleri ve renkleri, inşa halindeki megayat ile aynı olan X40 Lander, X40 Express ve X40 Limousine, megayatın içine yerleşecek şekilde ve farklı amaçlara hizmet etmek üzere tasarlandı. Serinin mühendisliğini ve teknik tasarımını, Türkiye’nin saygın tasarımcılarından, gemi inşa mühendisi Tanju Kalaycıoğlu üstlendi.

Dünyada ilk ve şimdilik tek olan X40 Lander, öncelikle kıyıya ve kıyıdan yata, SUV tipi bir araç da dahil olmak üzere erzak ve eşya taşımak için lüks bir tekne olarak tasarlandı. Üzerinde araç olmadığında ise teknenin yanındaki kapaklar açılarak zemin genişliyor ve bir parti alanı oluşuyor ya da teknenin zemininden bir masa yükselerek yaklaşık 14 kişilik bir yemek alanı ortaya çıkıyor. 40 knot’ın üzerinde süratlere çıkabilen, yüksek donanımlı, tek kamaralı lüks sürat teknesi X40 Express, gerek konforu gerekse müzik eğlence sistemiyle benzerlerinden ayrılıyor. Klasik Venedik su taksisinin güzelliğini ve işlevselliğini paylaşan, orta bölümde misafirlerin rahatça oturabileceği geniş koltukları bulunan salonuyla X40 Limousine de gövde tasarımı ve stabilitesi sayesinde farklı deniz koşullarıyla başa çıkabilen kendine özgü bir tasarım.

www.sumarineyat.com.tr