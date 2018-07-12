Deniz ve doğa ile sınırsız iletişim SEASENSE

İtalyan Benetti Yachts’ın tamamen müşterisine özel ürettiği ve geçtiğimiz yıl Monaco Yacht Show’da tanıttığı 67 metrelik güzeli Seasense, Hollandalı tasarım stüdyosu Cor D. Rover ve Amerikalı mimarlık ofisi Area imzalı. Seasense’in bu kadar popüler olmasının ardındaki en büyük sebeplerinden biri, kuşkusuz 10 metre boyundaki yüzme havuzu. Elbette 3 metre tavan yüksekliğine sahip master süit ve geniş bir alana kavuşan açık hava yaşam mekânlarının etkisi de öne çıkıyor.

İtalya Livorno’daki tersanesinde kişiye özel tasarladığı süperyat ve motoryatlarla sektördeki varlığını 1873’ten bu yana sürdüren Benetti Yachts, çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı 67 metre boyundaki güzeli Seasense’i ilk kez Monaco Yacht Show 2017’de görücüye çıkardı. Hollandalı tasarım stüdyosu Cor D. Rover’ın kişiye özel tasarımıyla hayata geçen Seasense geniş bir alana yayılan açık hava yaşam alanları ve yüzme havuzuyla benzerlerinden ayrılıyor. Tasarımcı projeyi şöyle anlatmaya başlıyor: “Yat sahibi New Yorklu ünlü bir gayrimenkul geliştirme uzmanı. Hayatı yoğun bir iş temposunun içinde ve genellikle camı dahi açılmayan gökdelenlerde geçiyor. Devamı Temmuz 2018 sayımızda.