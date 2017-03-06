Limitlerin olmadığı bir dünya CLOUDBREAK

72,50 metre boyundaki Cloudbreak’in tasarımında efsane isimler bir araya geldi. Espen Oino gövde tasarımı, Christian Liaigre iç düzenlemesiyle Alman Abeking&Rasmussen tersanesinde üretilen megayat şimdiye kadar tasarlanmış en lüks ve en iyi donanımlı explorer’lardan biri. Geçten ay sahiplerini bulan Showboats Design Awards 2017’de 500 GT üzeri yat kategorisinde kazandığı en iyi iç mekân tasarım ödülüyle de başarısını kanıtlıyor.

Haziran 2016 suyla buluşan 72,50 metrelik explorer megayat Cloudbreak Alman Abeking&Rasmussen’in Bremen yakınlarındaki Lemwerder tersanesinde üretildi. İsmini dünyanın en iyi 10 sörf noktasından biri olan Pasifik Okyanusu’ndaki Fiji Adası’ndaki Cloudbreak plajından aldı. Dünyanın en zorlu denizlerinde ve en uzak köşelerine seyahat edebilecek şekilde çelik gövde ve alimünyum üst yapıyla Espen Oino tarafından tasarlandı. Gri gövdesi, keskin hatlarıyla ve askeri stiliyle dikkat çekici bir dış görünüme sahip olan megayatın iç düzenlemesi de Parisli ünlü tasarım stüdyosu Christian Liaigre’nin imzasını taşıyor. Proje yönetimini üstlenen Super Yachts Monaco aynı zamanda yatı charterda kullanma yetkisine sahip. Devamı Mart 2017 sayımızda…