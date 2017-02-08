SIRENA 64 Dünya sahnesinde

Sirena Marine’in kendi adını taşıyan ilk motoryatı Sirena 64’ün dünya prömiyeri 22 Ocak’ta Boot Düsseldorf’ta yapıldı. Dış tasarımı German Frers’e, iç tasarımı Tomasso Spadolini’ye ait trawler, Sirena Marine’in üretim kalitesini gözler önüne seriyor.

Yazı KIVANÇ ÖZDAL, Fotoğraflar JEFF BROWN

Türkiye’nin başarılı yat üreticisi Sirena Marine’in kendi adıyla motoryat üretimine başladığını geçen aylarda sizlerle paylaşmıştık. 56 ve 64 feet’lik iki modelden ilki Sirena 64, dünya marin basını ve denizseverlere 22 Ocak’ta Boot Düsseldorf’taki kokteyl ile tanıtıldı. Ziyaretçiler 29 Ocak’a kadar Sirena Marine standına gelerek tekneyi yakından inceleme fırsatı buldu. Sirena 54 modelinin prömiyeri ise 2017 Miami Boat Show’da yapılacak.

2016’da 10. yaşını kutlayan tersane, eylüldeki Cannes Yachting Festival’de Azuree 41 ve Euphoria 68’in dünya lansmanlarını yapmıştı. Sirena motaryat markası ise tersanenin üçüncü markası. Motoryat markasını yeni lanse eden tersanenin aslında motoryat üretimi konusunda ciddi bir deneyimi var. Geçen yıllarda Azimut-Benetti Grubu ile anlaşan firma, Azimut yatlarının belli modellerini ve yeni nesil bir trawler modeli olan Magellano’yu Bursa Orhangazi’deki tesislerinde üretiyordu. Orhangazi’de bugüne kadar 250’den fazla motoryat üretilmişti.

Devamı Şubat 2016 sayımızda…