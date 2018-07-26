DALMAÇYA kıyılarında MAVİ GEZİ için ipuçları

Harika bir doğa, baştan çıkarıcı bir deniz, Disneyland’ı aratmayacak Ortaçağ kale-kentleri, lezzet durakları… Hırvatistan mavi gezisi çok zorlu. Aşağı yukarı 2 bin millik bir kıyı şeridi. Alternatif çok, vakit az ve hayat hayli pahalı. Attığınız neredeyse her adım ateş pahası. Gerçekten Euro/TL paritesinden bağımsız olarak tüm Avrupalı denizciler Hırvatistan mavi gezisini Akdeniz’in en pahalı rotası olarak nitelendiriyor. Denizde rotalar, keyifli parkurlar açısından en iyi seçenekleri bu kez karadan gezerek saptamaya çalıştık. Bir tür ön keşif…

Hırvatistan’ın kıyı şeridi kuş uçuşu 300 deniz mili uzunluğunda. Ancak neredeyse tüm kıyı boyunca, hem de iki-üç sıra efsanevi Dalmaçya adaları dizili. Yaklaşık 1200 ada ve adacığın kıyılarını da bu hesaba eklerseniz, denizde gezilecek aşağı yukarı 2 bin millik bir kıyı şeridi ortaya çıkıyor. (Bir ölçüme göre 5.950 km.) Yani Türkiye’nin coğrafi olarak 10’da biri, nüfus olarak 20’de biri büyüklüğündeki Hırvatistan’da, Gökova’dan Kekova’ya 400 mil uzunluğundaki mavi kıyılarımızın neredeyse beş katı büyüklüğünde bir gezi alanı söz konusu.

Üstelik bu kıyı şeridinin neredeyse tamamı, kristal denizler, görkemli ormanlar ve sempatik Ortaçağ köyleriyle dolu. İnsan fotoğrafları görünce, gezi notlarını okuyunca “Gideyim, orayı da göreyim, burayı da göreyim!” gibi bir hisse kapılıyor. Ama bu mümkün değil. Hırvatistan bir-iki değil, temel olarak dört mavi gezi bölgesine ayrılıyor.