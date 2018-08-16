KAŞ-KEKOVA arasında Keyifli bir drone gezisi

Türkiye denizleri yavaş yavaş drone çekimleriyle tanışıyor. Öncü ve gönüllü drone pilotlarından biri Kaş’ta 16 yıldır yat turizmiyle uğraşan Ergun Dündar. Ergun Kaptan ve sağ kolu-eşi Merve Dündar, Yacht Türkiye okurları için Kaş-Kekova arasındaki 15 millik kıyılardaki 11 eşsiz küçük koyun ve mola noktasının bir gökyüzü albümünü hazırladılar. Koylardaki en küçük kayaların, sığlıkların görülebildiği benzer zahmetli fotoğraflarla tüm Türkiye kıyıları görüntülendiğinde, amatör denizciler ve deniz turizmi için yeni bir çağ başlayacak.

Eylül 2017’de dergimizde “Drone ile Hisarönü’nün favori demirleme noktaları” hakkında yazmıştım. Yeni yeni başlayan bu amatör tutkunun önümüzdeki yıllarda amatör denizciliğimizin gelişimine çok önemli katkılar sağlayacağını vurgulamıştım. Çünkü küçük koylarımızın, mavi mola noktalarımızın drone ile havadan yapılan çekimleri su altı kayalıklarının, sığlıkların, hâkim rüzgâra göre demirleme ve karadaki koltuk halatı alma noktalarının olağanüstü iyi görüntülerini sağlıyor.

2018’in ilkyaz günlerinde Kemer’den Selimiye’ye kadar tüm güneybatı Anadolu sahillerimizi gezdik. Haziran sayımızda bu kıyılardan bugüne kadar yazmamış olduğum Belceğiz Körfezi güney kıyıları izlenimlerimi paylaştım. Ancak o günlerin sürprizi Kaş’ta tanıştığımız ve drone çekimleriyle küçük koylarımızın tanıtımına yeni bir soluk getiren iki genç deniz profesyoneli oldu.

Ergun ve Merve Dündar çifti 9 Eylül Üniversitesi’nde öğrencilik yıllarında tanışıyorlar. Eğitimlerini tamamladıktan sonra evleniyor ve 2002 yılından bu yana Ergun Kaptan’ın ailesiyle birlikte yatçılık yaptığı Kaş’a yerleşiyorlar. Bugün “Evita” isimli 20 metrelik zarif ve bakımlı bir guletleri var. Ergun Kaptan çocukluğundan beri tek tutkusu olan Kalkan-Kekova bölgesinin denizlerini avucunun içi gibi tanıyor. Amatör denizcilerin endişe ile hızla aşıp Kekova’nın sakin sularına girmek istedikleri 15 millik zorlu açık deniz şeridindeki inanılmaz güzel koyların ne zaman sakin olacağını, hangi saatte hangi koya girilmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Merve Hanım da (işin asıl zor kısmı olan) tekne mutfağının yönetimini ele alıyor ve Evita’nın ikinci kaptanlığını üsleniyor.Ağırlıklı olarak Göcek-Kekova arasında kısa-uzun turlar düzenliyorlar. Devamı Ağustos 2018 sayımızda…