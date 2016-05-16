Sadece mavi gezginlere özel… EGE VE AKDENİZ’İN 7 TARİH HARİKASI

16 Mayıs 2016 / 2 comments / 13674 kez okundu

Her fırsatta Dünyanın 7 Harikası anlatılır. Mavi yolculukların da hâlâ karayolu ulaşımı olmayan ya da denizden ulaşımı bir başka güzel olan 7 harikası var. 1950’lerde Halikarnas Balıkçısı ile başlayan mavi yolculuk kültürü, bir tatil ya da doğa gezisinin ötesinde Ege ve Akdeniz’in tarih ve kültür sırlarını keşfetme macerasıydı. O günlerde yol bile olmayan antik ören yerlerinin pek çoğuna şimdi konforlu karayolu seyahatleri yapılabilir. Ama bazıları, gizemli tarih koridorlarını hâlâ sadece denizcilere açmakta… İşte, Batı Anadolu’da 5 bin yıllık kısa bir tarih turu ve sadece denizcilere özel kalan 7 Ege-Akdeniz tarih harikası… 

Sedir Adası- Kedrai

Knidos

Dalyan – Kaunos

Bozukkale-Loryma

Göcek Koyları

Fethiye Gemile Adası

Kekova-Kaleköy-Simena

Devamı Mayıs 2016 sayımızda…

Ali Boratav

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