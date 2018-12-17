Eritre’den Sudan’a Eritre’den Sudan’a

Afrika Boynuzu’nun en uç noktası Capo Guardafui Burnu açığında, Aden Körfezi’nin girişindeki Sokotra Adası’nda hazırlıklarını tamamladıktan sonra, S/Y Storm Bird artık Kızıldeniz seyrine başlamıştı.

Uzun yol teknecileri arasında “Haydutlar Geçişi” diye anılan Aden Körfezi’ndeki güvenlik tehditleri sebebiyle, uzun zamandır teknecilerin uğramadığı Sokotra Adası’na demir atan S/Y Storm Bird, bölgede seyrüseferin rahatlıkla yapılması için görevli uluslararası örgütlerle irtibat kurup, tedbirlerini aldıktan sonra yola çıkmış ve sakin bir seyirle Bab el Mendeb Boğazı’ndan Kızıldeniz’e girmişti. Hint Okyanusu’nun Afrika ile Asya kıtası arasından Akdeniz’e doğru uzanan kolu olan Kızıldeniz’de bağlandığı ilk liman da, Eritre’nin Massawa Limanı olmuştu. Devamı Aralık 2018 sayımızda…