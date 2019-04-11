Hayalini kuranlar için DÜNYA TURU ROTALARI

Bir dünya turunun nasıl yapılabildiği hususunda denizdeki becerinin dışında belki de daha önemli iki faktör var: Para ve zaman. Bu konularda size yardımcı olamam ama herkesin kendi tercihi veya imkânına göre seçeceği rotalara bakalım. Belki faydamız olur veya kafanızı daha çok karıştırırım.

Önce dünyayı dolaşmayı tarif edelim:

1. Her meridyeni geçmek.

2. Dünya üzerinde bir çift “antipodal- dünya üzerindeki iki zıt nokta”dan geçmek.

3. En aşağı dünyanın çevresi kadar mesafe, yani Ekvator’daki çevre olan 20 bin mil katetmek. Bu kural Güney Okyanusu’nda yarışanların mesafeyi kısaltmak için gittikçe güneye inerek bir Antarktika turuna dönüştürmesiyle buzdağları arasında artan hayati tehlikeleri önlemek için kondu. Bu yüzden yarışlar Kuzey Yarımküre’de başlayıp bitiyor; Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi Güney Yarımküre denizcileri için geçerli, biz zaten 20 binden çok daha fazlasını yaparız eve dönene kadar.

Paşa gönlü eğlendirmek haricinde, “en” veya “ilk”ler olmak için de çeşit çeşit dünya turları var. Hiç durmadan, yardım almadan, tek başına, iki kişilik bir ekiple, en genç, en yaşlı vs… Gerçi dünyada ilk olacak bir şey kalmadı sanırım. Ben Türkiye’de en veya ilk bir şey olmak için, elinize geçen fırsatı ziyan edeceğinize, tadını çıkarın, hatıralar dosyanızı doldurun derim. Sonra tekrar gitmeye kalkarsınız ama belki fırsat bulamayabilirsiniz.

Bu “en”ler, “ilk”ler grubundaki “circum navigators (dünyanın etrafında dolaşan gezginler)” içinde benim aklımı zorlayan bir tanesi var ki, ondan sonra “ben de dünyayı dolaştım” diye hava atmak biraz zor. Avustralyalı Jon Sanders, 10 defa dünyayı dolaştı. Bunların içinde 1982 yılında solo, hiç durmadan çifte tur derken, 1988 yılında hiç durmadan üç defa dolaştı. Halen 71 bin 023 deniz mili ve 658 günle hiç durmadan, yardım almadan solo dünya rekorunun sahibi, onun yoğurt yiyişi de böyle. Sanders’in teknesi Perie Banou’yu Perth’de Deniz Müzesi’nde okyanus dalgalarından sörf yaparak inerken şeklinde çok realist bir şekilde sergilenmesini görmüştüm. Ben bu ekstremleri bir yana bırakıp keyifli bir turun nasıl yapılabileceğine değinmek istiyorum. Ülkemizde de dolaşanların sayısı bir hayli olmuştur. Bizim yiğitler de turlarını değişiklik şekillerde yapmışlar. Kimi yiğit kendi imkânlarına güvenip çıkmış, kimi bir türlü sponsor bulabilmiş, kimi yolda etap etap müşteri alıp, ticari veya yarı ticari dolaşmış, kimi geride bıraktıklarını, işlerini de ihmal etmemiş etap etap dolaşmış, kimi dönünce bu kadar yeter deyip eleğini duvara asmış, kimi yetmez deyip dönmeye devam etmiş. Hepsinden öğreneceğimiz şeyler var. Bir dünya turunun nasıl yapılabildiğinde, denizdeki becerinin dışında belki de daha önemli iki faktör var: Para ve zaman. Bu konularda size yardımcı olamam ama herkesin kendi tercihi veya imkânına göre seçeceği rotalara bakalım. Belki faydamız olur veya kafanızı daha çok karıştırırım. Devamı Nisan 2019 sayımızda.