33 KNOT PERFORMANSIYLA SEALINE C430

Alman Hanse Group bünyesindeki Sealine, Cruiser serisi motoryatlarına bir yenisini daha ekledi. Seride C330 ve C530 modelleri arasında kalan 13,6 metrelik C430, iki ya da üç kamaralı olarak sunuluyor. Geniş bir kullanım alanına sahip teknede, hayli bonkör kullanılan pencereler sayesinde iç mekânların fazlaca ferah ve aydınlık olması dikkat çeken önemli detaylardan. Joystick kumandası sayesinde kolayca idare edilebilen teknenin, manevra kabiliyetiyle de her durumda keskin, sorunsuz dönüşler yapılabiliyor. Standart olarak Volvo Penta IPS 400 motorlarla donatılan ayrıca IPS 500 ve IPS 600 seçenekleri de bulunan Sealine C430’un hızı ise 33 knot’a kadar erişebiliyor.

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