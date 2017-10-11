CLOUD 9 Kesintisiz deniz tutkusu

Ferretti Group kuruluşlarından CRN Yachts’ın bugüne kadar ürettiği en büyük ikinci yat olan Cloud 9, tam 74 metre. Zuccon International Project imzalı beş güverteli gövdesi ve iç-dış mekân sınırlarını flulaştırarak 1000 metrekarelik yaşam alanı sunan Winch Design imzalı iç mekânlarıyla denizleri fethediyor. Monaco Yacht Show 2017’de ilk kez görücüye çıkan megayat zamansız tasarım çizgisi, zarif gövdesi ve kusursuz performansıyla gönülleri de fethedecek.

Yazı MELDA ONBAŞYAN, meldaonb@gmail.com Fotoğraflar MaurIzIo ParadIsI

İtalyan CRN Yachts’ın Ancona’daki tersanesinde 2017’de suya inen 74 metrelik Cloud 9’ın hikâyesi yıllar öncesine dayanıyor. Tam bir deniz tutkunu olan yat sahibi daha önce Heesen Yachts ve CMN Yachts’ın ürettiği iki farklı yata sahip olmuş, deneyimli bir denizci. Denizdeki yaşamı tecrübe etmiş, ihtiyaçlarını iyi bilen, performanstan ödün vermeyen bir profesyonel. CRN Yachts’ın 2014 başında 74 metrelik yeni bir yat projesinin üretimine başladığını duyunca hemen harekete geçmiş. Gövdesi ve üst binası neredeyse tamamlanmış, tüm mekanik ve teknik altyapısı hazır olan projeyi değerlendirip kendilerine uygun olup olmadığına karar vermeden önce yıllardır birlikte çalıştığı kaptanını görevlendirmiş ve yatı tersanede görmüş. Gövde tasarımını Zuccon International Project’in üstlendiği proje, yat sahibinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiş. Bernardo Zuccon süreci şöyle anlatıyor: “Yeni bir yat sahibinin ihtiyaçları doğrultusunda var olan bir gövde tasarımını yeniden planlamak ve çizmek için üç ay gibi bir süremiz vardı. Merdiven kovalarının yer ve formları değişti, güvertedeki helikopter pisti kaldırılarak yaşam alanına dönüştü ve mühendislik planları yeniden yapıldı. Ama ortaya çıkan sonuç projeye dahil olan herkesi fazlasıyla tatmin ve mutlu etti.” Devamı Ekim 2017 sayımızda.