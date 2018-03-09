Siyah inci AZIMUT S7

İtalyan Azimut Yachts, yeni modeli S7’de karbon fiber teknolojiyi benimsediğini ortaya koydu ve aldığı ödülle de kararını taçlandırdı. Eylül’de Cannes Boat Show’da suya indirilen ve bu yıl Boot Düsseldorf’ta düzenlenen Avrupa Yılın Yatı Ödülleri’nde (European Yacht of The Year) “45 feet üzeri” kategorisinin kazananı olan Azimut S7, çarpıcı hatları ve yenilikçi teknolojisi ile son zamanların en çok konuşulan yatlarından biri. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar AZİMUT YACHTS ARŞİVİ

İnovatif, Azimut S7’nin performansına ve üstün teknolojik altyapısı ile sportifliğin çağdaş anlayışla harmanlandığı tasarım çizgisine bakıldığında sarf edilecek en isabetli kısa tanım. Ancak İtalyan firmanın spor koleksiyonunun bu yeni modelinde odaklanılan elbette bu kadarla sınırlı değil. S7’nin kendi kategorisinde Avrupa Yılın Yatı ödülünü almasını sağlayan özelliklerinden biri yenilikçi Auto Balance Sistemi. Bu sistem sayesinde seyir sırasında ağırlık dağılıyor ve performans güvenliği artıyor. Elde edilen hafifliğin yaşattığı avantajları ve verdiği haz ise herhalde tahmin edilebilir.

Azimut’un kullanışlı yaşam alanları, çarpıcı gövde tasarımlara ve lüksü üst seviyelere taşıma prensibi malum. Ancak spor yat filosunda işi daha ileri götürüyor, değişik bir biçimde.

Fiber gövde ve karbon fiber üstyapının faydalarından biri de tekne içinde hacmin artmasını, yaşam ve keyif alanlarının çoğalmasını sağlıyor. Devamı Mart 2018 sayımızda…