ASLI TANDOĞAN Hayatının başrolü ‘deniz’

Başarılı oyunculuk kariyeri, doğal tavırları, deniz tutkusu ve hayvan dostu sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren bir isim Aslı Tandoğan. Güzel oyuncuyla limoni bir Nisan gününde buluştuk ve doğduğu günden bu yana iç içe olduğu deniz yaşantısı, yelkenlilere düşkünlüğü, annelik heyecanı ve özel hayatına dair merak edilenleri konuştuk.

Röportaj İREM ORHAN, Fotoğraflar ASLI TANDOĞAN ARŞİVİ, Styling EMRAH FATİH KAYA

İçten tavırları, sıcaklığı ve başarılı oyunculuk performansı ile büyük küçük herkesin gönlünü fethetmiş bir isim Aslı Tandoğan. Sanatla iç içe bir aileden geliyor. Bunun bir sonucu olarak önceleri müzikle ilgileniyor; 10 yılı aşkın süre arp çalıyor ve sonrasında da başlıyor oyunculuğa. Güzel gözleri, içinde yer aldığı her projeye nazar boncuğu oluyor sanki, sakin sularda başarıdan başarıya yelken açıyor Tandoğan. Mutlu evliliği ve biriciği oğlu Atlas da yürüdüğü yoldaki en büyük destekçilerinden. Babadan geçen deniz tutkusu ise güzel oyuncunun hayatının hep odak noktasında. “Deniz benim için özgürlük demek, doğayla mücadele ve aynı zamanda doğaya kavuşmak demek” diyor. West İstanbul Marina’da sanatçı Özgün’ün klip çekimi esnasında buluştuğumuz başarılı oyuncuyla çocukluk yıllarına dayanan deniz geçmişi, kariyeri, içinde bulunduğu sosyal sorumluluk projeleri ve özel hayatı hakkındaki pek çok şeye değindiği keyifli bir sohbeti paylaştık. Devamı Mayıs 2018 sayımızda…