SİREN ERTAN Stilinde denizin izi var

İmrendiren yaşam enerjisi, moda seçimleri ve yardımsever kişiliğiyle pek çok kişi için yıllardır ilham kaynağı Siren Ertan. Uzun yıllara dayanan denizciliği ise az biliniyor. Ertan’ın Bebek’teki denizle iç içe evine konuk olduk, çocukluk ve gençlik yıllarındaki yelkenciliğini, babasıyla mavi anılarını ve hayatı hakkında merak edilenleri konuştuk.

Röportaj İREM ORHAN, irem@doganburda.com Fotoğraflar Onur Çakmak, Siren Ertan Arşivi

Yalnızca özel gün ve gecelerde değil, her daim ışıldayan bir kadın o. Yıllar önce İzmir’den İstanbul’a geliyor ve bu yolculukla belki de kendisinin bile tahmin edemeyeceği yeni yollar çıkıyor karşısına Siren Ertan’ın. Tekstil ve tasarım alanında başarılı işlere imza atıyor, kendi markasını kuruyor ve güncellenip modernleşerek iş hayatındaki istikrarlı duruşunu bugünlere taşıyor. Zaman geçtikçe yaşamında çok şey değişiyor fakat denize ve teknelere olan tutkusu hep hayatının odağında kalıyor. Deniz sevdalısı bu güzel kadınla, uzun yıllara dayanan tekne yaşantısından yatlarda moda ve dekorasyona, sosyal sorumluluk projelerinden gündemindeki diğer tüm konulara uzanan keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Devamı Nisan 2018 sayımızda.