SÜLEYMAN DEMİR Mick Jagger’da o yattaydı…

Türkiye’nin uluslararası tanıtımında özel bir yere sahip Bodrum’daki Halikarnas The Club, dünyanın dikkatini Bodrum’a çevirmiş önemli bir mekândı. 5 bin kişilik diskonun sahibi Süleyman Demir ise Bodrum’un dünya markası olmasında katkısı olan, doğuştan turizme âşık bir iş adamı… Aynı zamanda da sıkı bir tekne ve deniz tutkunu…

Diyarbakır’ın önemli ailelerinden Demir Ailesi’nin üyesi Süleyman Demir, 1979 yılında Halikarnas’ı açarak Bodrum’un bir dünya markası olmasına katkıda bulunanların arasına girdi. Yeniliğe, yaratıcılığa, mükemmeliyetçiliğe ve detaylara çok önem veren Demir, tam anlamıyla bir işkolik. En büyük keyfi ise teknesinde stres atmak. Mermaid isimli teknesinde hem stres atıyor hem de kızlarıyla birlikte güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Teknede ise vakitsizliği sevdiğini söylüyor. Çocukluk yıllarına dayanan dostluğumuzun hatırına teknedeki vakitsizliğinden biraz çalarak onunla bir söyleşi yaptım… Devamı Haziran 2017 sayısında…