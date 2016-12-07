Aralık 2016

3-4 ARALIK
BURHANETTİN TEKDAĞ
YIL SONU KUPASI
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen yarış Marmaris’te koşulacak.
www.miyc.org
3-4 ARALIK
GEMLİK ZEYTİN KUPASI
EKER-BYK Trofesi’nin beşinci ayağı olan kupa yarışı Tirilye-Mudanya-Fıstıklı-Tirilye parkurunda coğrafi; 4 Aralık pazar günü Tirilye önünde iki şamandıra parkuru halinde yapılacak. www.bursayelkenkulubu.org.tr
3-11 ARALIK
PARIS BOAT SHOW
Geçen yıl 201 bin denizseverin ziyaret ettiği Paris Boat Show (Le Nautic), 56. kez Porte de Versailles’da düzenleniyor.
www.salonnautiqueparis.com
4-10 ARALIK
ANTIGUA CHARTER
YACHT SHOW
Karayipler’de yer alan yat turizminin gözde adası Antigua’da gerçekleştirilen charter fuarı Nelson’s Dockyard, Falmouth Harbour ve Antigua Yacht Club marinalarında düzenleniyor.
www.antiguayachtshow.com
8-11 ARALIK
EXTREME SAILING SERIES SİDNEY AYAĞI
Extreme Saling Series 2016’nın sekizinci ve son ayağı Sidney’de koşulacak. Sidney ayağı ile 2016 ESS’nin kazananı da belli olacak.
www.extremesailingseries.com
10-17 ARALIK
TAYK SONBAHAR KUPASI III. ve IV. AYAK
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün düzenlediği Sonbahar kupası’nın üçüncü ayağı 10 Aralık’ta, dördüncü ayağı ise 17 Aralık’ta koşulacak.
www.tayk.org.tr
16-18 ARALIK
ASIA SUPERYACHT RENDEZVOUS
Tayland’ın Phuket Adası’nda düzenlenen Asia Superyacht Rendezvous bu yıl da dünya çapında süperyatları ve sahiplerini buluşturuyor.
www.asia-superyacht-rendezvous.com
17-18 ARALIK
BAYK GÜZ TROFESİ
IV. AYAK
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün bu yıl ilk kez düzenlediği Güz Trofesi’nin dördüncü ayağı Bodrum’da koşulacak.
www.bayk.org
26 ARALIK
ROLEX SYDNEY HOBART YAT YARIŞI
Avustralya’nın en önemli etkinliklerinden biri olan yarışa 72. yılında 100’e yakın tekne katılıyor.
www.rolexsydneyhobart.com
RÜZGAR TAKVİMİ
2 Aralık Ülker Dönümü
5 Aralık Kuzey Rüzgârları (2 Gün)
7 Aralık Zemheri Fırtınası
10 Aralık Karakış Fırtınası
15 Aralık Fırtına (3 Gün)
21 Aralık Gündönümü Fırtınası