Aralık 2016

3-4 ARALIK

BURHANETTİN TEKDAĞ

YIL SONU KUPASI

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen yarış Marmaris’te koşulacak.

www.miyc.org

3-4 ARALIK

GEMLİK ZEYTİN KUPASI

EKER-BYK Trofesi’nin beşinci ayağı olan kupa yarışı Tirilye-Mudanya-Fıstıklı-Tirilye parkurunda coğrafi; 4 Aralık pazar günü Tirilye önünde iki şamandıra parkuru halinde yapılacak. www.bursayelkenkulubu.org.tr

3-11 ARALIK

PARIS BOAT SHOW

Geçen yıl 201 bin denizseverin ziyaret ettiği Paris Boat Show (Le Nautic), 56. kez Porte de Versailles’da düzenleniyor.

www.salonnautiqueparis.com

4-10 ARALIK

ANTIGUA CHARTER

YACHT SHOW

Karayipler’de yer alan yat turizminin gözde adası Antigua’da gerçekleştirilen charter fuarı Nelson’s Dockyard, Falmouth Harbour ve Antigua Yacht Club marinalarında düzenleniyor.

www.antiguayachtshow.com

8-11 ARALIK

EXTREME SAILING SERIES SİDNEY AYAĞI

Extreme Saling Series 2016’nın sekizinci ve son ayağı Sidney’de koşulacak. Sidney ayağı ile 2016 ESS’nin kazananı da belli olacak.

www.extremesailingseries.com

10-17 ARALIK

TAYK SONBAHAR KUPASI III. ve IV. AYAK

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün düzenlediği Sonbahar kupası’nın üçüncü ayağı 10 Aralık’ta, dördüncü ayağı ise 17 Aralık’ta koşulacak.

www.tayk.org.tr

16-18 ARALIK

ASIA SUPERYACHT RENDEZVOUS

Tayland’ın Phuket Adası’nda düzenlenen Asia Superyacht Rendezvous bu yıl da dünya çapında süperyatları ve sahiplerini buluşturuyor.

www.asia-superyacht-rendezvous.com

17-18 ARALIK

BAYK GÜZ TROFESİ

IV. AYAK

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün bu yıl ilk kez düzenlediği Güz Trofesi’nin dördüncü ayağı Bodrum’da koşulacak.

www.bayk.org

26 ARALIK

ROLEX SYDNEY HOBART YAT YARIŞI

Avustralya’nın en önemli etkinliklerinden biri olan yarışa 72. yılında 100’e yakın tekne katılıyor.

www.rolexsydneyhobart.com

RÜZGAR TAKVİMİ

2 Aralık Ülker Dönümü

5 Aralık Kuzey Rüzgârları (2 Gün)

7 Aralık Zemheri Fırtınası

10 Aralık Karakış Fırtınası

15 Aralık Fırtına (3 Gün)

21 Aralık Gündönümü Fırtınası