Gökova’da değişim rüzgârları

Cevat Şakir “Bodrum’a gelip de Gökova’ya açılmamak, sarayın kapısına gelip içeri girmemektir” demiş. Biz de sarayı bir daha görelim diye Gökova’ya açıldık. Karacasöğüt, Akbük, Çökertme, Okluk, Yedi Adalar’a uğradık. Pek çok yenilik, değişim var… Gökova’yı her baharda olduğu gibi olağanüstü güzel, çekici, görkemli ama biraz da dertli bulduk. Dert, doğal sit alanlarındaki değişim çalışmaları… Hayırlısı diyelim…

Yeni sezonu 22-26 Nisan’da Gökova’yı bir uçtan diğerine tavaf ederek açtık. 21-26 Nisan, resmi fırtına takvimine göre meşhur Sitte-i Sevir (“Sitte” Arapça “altı” demek, “Sevr” de “Boğa”… Boğa burcunun ilk altı günü fırtınası ya da soğukları). Anadolu köylüsü Sitte Sevir, her saati bir devir” diyerek saati saatine uymayan iklim koşullarını betimler. Sitte’i Sevir geçmeden en sıcak bölgelerde bile fideler toprağa dikilmez, bir dolu yağar hepsini kırar. Denizciler ise “sitteyi sevür, kapuyu çevür” derler, limandan dışarı adım atmazlar. Halk arasında da “Sittei Sevir kütüğü devir” diyerek, “odun kırmakla uğraşma, kütükleri sobanın yanına taşı” diye öğüt verilir.

Bodrum’dan hareketimizden önceki akşam İstanbul’da çatıya vuran fındık büyüklüğünde dolu tanelerinin sesini işittiğimde “işte bulduk yine güzel havayı” diye içimden geçirmiştim. Ama yapacak şey yoktu, uçak biletleri alınmış, tekne kiralanmış, bavullar çoktan yapılmıştı.

İstanbul’da çatıya vuran dolu, Gökova’da rüzgâr olur, fırtına patlar, sular taşar… İşte öyle bir cumartesi sabahı Bodrum Turgut Reis Marina’dan sezon açma heyecanı ile yola koyulduk.

Teknemiz 2016 model Beneteau Oceanis 41. Bodrum’un 12 ay hizmet veren ender yelkenli charter şirketlerinden Dragut Sailing’den kiraladık. Teknemizin ismi de “Dragut”, yani anlayacağınız charter şirketimizin ilk göz ağrısı, bir yerde amiral gemisi, hiçbir eksiği yok…

Ekibimiz dört kişiydi. Aslında hava da soğuk olabilir diye, dört kabinli 45-46 bir tekne kiralamak istiyordum. Ama “Türk bayrağına geçiş” süreci devam ettiği için, Dragut yöneticileri Nisan ayında ancak bu üç kabinli Oceanis 41’e transit log alabilmelerinin mümkün olduğunu söylediler. İyi de oldu. Birimiz salonda yatmak zorunda kaldı. Ama hayli zorlu hava koşullarında daha önce hiç yolculuk yapmadığım bu tekneyi test etme şansımız da oldu. Devamı Haziran 2017 sayımızda…