Balkanlar’da yelken

Plansız programsız bir Balkan turuna çıktık. Edirne’den Sırbistan’a, Karadağ’dan Yunanistan’a uzanan yolculuğumuzda yeni yerler keşfettik. Hatta yelken bile yaptık.

Balkan turu fikri Hande’den (Karakurt) çıktı. Sebati de (Karakurt) hemen adını koyup yola çıkış tarihini belirledi. Banu (Tuna) dünden razı, seyahat olsun ona. Karadağ’a da (Montenegro) uğrayacağımızı söyleyince yayın yönetmenimiz Eyüp (Özel) “Porto Montenegro Marina’ya da uğrayın bari. Alexander (Razinkov) ne zamandır davet ediyordu, yelken de yaparsınız” dedi. Programsız Balkan turumuzu Edirne’de ciğer yiyince başlamış saydık. Bulgaristan’a geçtikten sonra da Sofya’ya doğru yola koyulduk. Sebati direksiyonda, kalacak otel sorumlumuz Banu, nerede ne yiyelim işleri de bende. Tam da baştan konuştuğumuz gibi ilerlemeye başladık; günübirlik plan yaparak. Belgrad aklımızda yokken, orada da iki gün kaldık. Novi Pazar’a geçerken Sırbistan’ın en iyi şarap üreticilerinden Radovanovic’e uğrayıp tadım yaptık. Novi Pazar’da kuru ete doyduk. Devamı Ekim 2018 sayımızda…