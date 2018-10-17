Güzel bir buluşmanın ardından

Bozburun Yat Kulübü’nden (BYK) Edhem Dirvana, babası rahmetli Sayın Prof. Dr. Süleyman Dirvana anısına tertiplediği deniz şölenine davet edince ve de bu şenliğin dinghy’den extrem yelkencisine, eğitmeninden bizim gibi gezginine, Erden Eruç gibi Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na girmiş pek çok denizci ismi bir araya toplayacağını söyleyince, marinadan palamarı çözmekten başka yapacak bir şey yoktu…

Kos-Knidos arası yine yapacağı muzipliği yapıp, herhalde geçen geçişimde ekmek atmadığımdan, GB rüzgârı ile bize yolun yarısını orsa çektirdi ya, ileride güzel günler bizi beklediğinden o kadar çatlak su kaçırmaz deyip aldırmadık. Bozburun Adaboğazı’nda bembeyaz kum üzerinde süzülürken uzaktan bayraklarla süslenmiş Bozburun Yat Kulübü “şenliğe hazırım” diyor. Kulübün rıhtımına kıçtankara olunca karşılayan Edhem’le ertesi gün başlayacak etkinliği konuşuyoruz.

ŞENLİĞİN NEDENİ

Sebebi de sorulur mu diyeceğim ama soruyorum ve Edhem anlatıyor: “Babam ve torunu Süleyman da ağustos ayında doğdu. Biz de etkinliğimizi 30 Ağustos’a denk getirerek Zafer Bayramı’mızı denizcilik teması ile kutlamaya karar verdik. Bu özel günlerin ve bu günleri görebilmemiz için hayatlarını verenlerin fedakârlıkları, ancak denizlerimizin (Mavi Vatan) ve vatanımızın kıymetini bilirsek heba olmayacaktır.” “Denizcilik temalı bir kutlamanın sadece yarış ve ödül töreni düzenlemekle olmadığına inanıyorum. Her yıl yapacağımız bu şenliklerde denizde ve karada çeşitli sanat ve spor aktiviteleriyle denizlerin sunduğu zenginlikleri birbirimizle yarışmadan, geniş kitleyle paylaşmak arzusundayız” diye de ilave ediyor. Devamı Ekim 2018 sayımızda…