Kanyonların Grand’ı “Grand Canyon”

Karadan göbeğimi kesip, denizlere tamamen açılmadan önce, 10 yıl, çoğunlukla New York ve Virginia’da yaşadım, bildiğiniz gibi asıl ilgi alanım deniz olduğundan Atlantik kıyısını iyi bilirim. Hep Batıya gitmek istemiştim ama ekmek kavgasında böyle bir lüksüm olmamıştı. Dağlar beni daima çekmiştir, okyanuslarda dolaşırken de her fırsatta çıkardım. Bence deniz ve dağ, “Yin&Yang” gibi akrabalar. Böyle hissetiğimden bu küçük serüveni sizlerle paylaşmak istedim.

Zion Ulusal Parkı’nda, “Angels Landing” zirvesinden aşağı “paldır-küldür”e yakın aceleyle indim. Tam gaz St. George Hava Limanı’na… Kapının önünde bir saattir bekleyen Kaan’ı kök salmadan alıp, Colorado Arizona sınırı üzerinde iki eyalete gire çıka doğuya dönüşümüze başladık. İlk durağımız Arizona eyaletinde, Wahweap’ta Powell Gölü kenarındaki Page kasabası.

Colorado nehrine yapılan baraj sayesinde oluşan suni göl “Lake Powell”,barajın öbür tarafındaki “wild water rafting”e zıt, marinası ve kanyonların kıyılarındaki plajlarıyla Colorado nehrinin vahşi olmayan tarafı. Burada yelken yapmak ilginç olmalı, kanyon duvarlarına el değecek kadar yaklaşmana izin veren derinlik, dümdüz su ve sanırım devamlı rüzgâr olması lazım. Kanyonları oluşturan güçlerden biri özellikle yükseklerde devamlı esen, akbaba ve kartallara süzülme imkânı veren termik rüzgâr.

Kaan’ın birkaç gün izin alıp bizimle dönüş seyrine katılmasının nedeni de bu labirentte SUP yapmak. Kaan’ın her şeyin büyük olduğu ABD standartlarına göre bile şimdiye kadar gördüğünü söylediği en düzgün ve en büyük rampa üzerinde indirdiğimiz SUP’ları şişirirken suya soktuğum ayağım hayatından memnun, turdan sonra yüzebiliriz diyor. “Vahşi Batı”nın göbeğinde, Colorado nehrinde yüzmek fırsatını her gün bulamam.

Kaan’ın hobisi dünyanın her yerinde SUP yapmak. Kendisi Skorsky, F 16’lar gibi askeri uçaklarla ilgili bir şirkette baş mühendis, o yüzden Türkiye dahil dünyada bu uçak ve helikopterlerin olduğu birçok ülkeye sık sık gidiyor. Her gittiği yere de sırt çantasında koca SUP’ını götürüyor. Devamı Mart 2017 sayımızda…