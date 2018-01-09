ORSA II – İstanbul Boğazı’nın efsane teknesi Bodrum’da

İstanbul Boğazı’nın 1970’li yıllarda en büyük ikinci klasik yelkenlisi, ünlü tekne yapımcısı Athar Beşpınar’ın projesini çizdiği 14.70 metrelik tarihi yelkenli Orsa II, orijinal yapısını koruyarak geldiği günümüzde tüm güzelliğiyle Bodrum sularında artık. Şimdilerde genç sahibi ve aynı zamanda kaptanı olan Evren Ataç ile mavi tur yolcularını ağırlıyor.

Orsa II’nin sahipleri ve içinde büyüyen çocuklar için yaşamlarında apayrı bir yeri var. Dört aileye ev sahipliği yapmış, içinde çocuklar büyütmüş, pek çok iş adamını ağırlamış bir tekne olan Orsa II, sağladığı bu manevi güçle ve klasiğin hakkını veren yapısıyla gittiği her yerde halen tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son iki yıldır güneyde gezinen bu ketch tarzı, çift direkli tarihi yelkenliyi sahibi Evren Ataç’tan ve tekneyi neredeyse 20 sene kullanan, yaptığı büyük bir refitle bugünlere gelmesini sağlayan iş adamı Ahmet Hanif’ten öğrenelim.

Efsane doğuyor

Orsa II teknesi, Topkapı Group’un kurucusu Galip Jabban tarafından 1968 yılında sipariş verilip çizimleri yapılmış, 1969’da yapımı bitmiş ve 1970’te Üsküdar Salacık’tan suya inmiş. 14,70 metre boyundaki tekne Boğaz’ın Anabella’dan sonra gelen en büyük ikinci teknesi olarak da tarihteki yerini almış. Teknenin projesini çizen ve uygulanabilir hale getiren usta ise dönemin önemli ismi Athar Beşpınar; Sadun Boro’nun meşhur Kısmet teknesini ve Rahmi Koç’un ilk Nazenin kotrasını da yapan tekne yapımcısı. Mehmet Ali Usta ise teknenin marangozluğunu yapmış. Büyükada’da yazlığı bulunan Galip Bey’in teknesi de adadaymış. Ancak beş sene kullandıktan sonra Orsa II’yi Mehmet Emin Karamehmet’e satmış. Tekne bu sefer 1970-80’lerin Tarabya Limanı’nda konaklamış. Karamehmet de tekneyi bir süre kullandıktan sonra satmaya karar vermiş. Ancak satmadan önce üzerindeki motoru değiştirerek 320 beygirlik Caterpillar motor takmış. Orsa II’nin üçüncü ve onu en uzun süre kullanan sahibi ise yine yakından tanıdığımız iş adamı Ahmet Hanif olmuş. Devamı Ocak 2018 sayımızda.